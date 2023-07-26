Такие меры должны остановить снижение цен.

Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8Gb в настоящее время испытывает дефицит на складах китайских ритейлеров, и ожидается, что некоторые варианты продукта будут недоступны уже в августе.

Согласно сообщениям с китайских форумов Board Channels Forums, запасы GeForce RTX 4060 Ti быстро иссякают, однако такая ситуация обусловлена не чрезмерным спросом на карту. Напротив, похоже, что NVIDIA сама намеренно создает искусственный дефицит, сокращая производство. Инсайдеры в отрасли рассказали, что NVIDIA приняла меры по контролю за поставками в качестве предосторожности от возможных потерь прибыли в результате агрессивного снижения цен.

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Примечательно, что NVIDIA и ее партнеры уже предлагали скидки на графические процессоры на розничных рынках за пределами Китая. Снижение цен распространяется на все карты серии GeForce RTX 4060, включая GeForce RTX 4060 Ti 16Gb, GeForce RTX 4060 Ti 8Gb и RTX 4060 8Gb.

В настоящее время графический процессор RTX 4060 Ti продается на JD.com по средней цене 3299 юаней или $461, что выше его первоначальной стоимости в 3199 юаней ($447).

К сожалению, линейка графических процессоров GeForce RTX 4060 не смогла вызвать интереса в первую очередь из-за неудовлетворительного соотношения цены и производительности. К тому же недавно представленная модель GeForce RTX 4060 Ti с 16Gb памяти стоит дополнительно $100, а некоторые пользовательские варианты приближаются к цене GeForce RTX 4070, не предлагая существенного прироста мощности по сравнению с версией на 8Gb.