Об этом свидетельствуют данные поставщиков комплектующих

Компания Apple в будущем собирается представить новую линейку складных устройств, среди которых будет и планшет iPad. Как и в предыдущих новостях подобного рода, конкретных сроков не называется.

Источники утверждают, что Apple работает над складными смартфонами не первый год, а теперь может заняться планшетами. Сейчас в планшетах линейке iPad Pro применяется технология экранов mini-LED. Чтобы планшет стал складным, в нём должны использоваться гибкие панели OLED. В следующем году ожидается появление iPad Pro с экранами OLED, так что можно рассчитывать на релиз складных планшетов в ближайшие годы.

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Пока складных планшетов не выпускала даже Samsung, которая сегодня представит складные смартфоны пятого поколения. Вряд ли Apple в этом начинании сможет опередить южнокорейского производителя. Поскольку американская компания ценит изящный дизайн, она может захотеть, чтобы складок на экране не было видно. При современной технологии складных экранов этого будет трудно добиться, пишет wccftech.