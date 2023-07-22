Соответствующий интерфейс будет встроен в операционную систему

Последняя инсайдерская сборка Windows 11 под номером 22631.2050 привносит множество новых "фич", реализация которых в ОС напрашивалась давно. Пожалуй, наиболее важным новшеством стало внедрение управления RGB-подсветкой устройств прямо из панели настроек Windows, без применения ПО от производителей. В настоящий момент реализована поддержка мышей и клавиатур от Asus и Razer, но другие компании, в том числе Acer, HP, HyperX, Logitech и Twinkly, также выразили желание поучаствовать.

реклама

Кроме прочего, в Windows 11 появилась поддержка стандарта безпарольных аутентификаций FIDO, который Microsoft продвигает совместно с Apple и Google. Пользователи могут осуществлять вход в учетные записи на сайтах с помощью отпечатков пальцев, сканирования лица, QR и PIN-кодов, установленных на других устройствах, например смартфонах iPhone и Android.

Также обновление делает доступным установку индивидуального уровня громкости для каждого приложения и легкое переключение между устройствами вывода. Общедоступный релиз версии 23H2 намечен на осень текущего года.