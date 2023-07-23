Даже при разгоне частота кадров оставляет желать лучшего

На одном из YouTube-каналов показали процесс модификации Nintendo Switch, чтобы она могла запускать компьютерные игры. Сначала следует разблокировать загрузчик и установить Android. Также была добавлена операционная система Ubuntu. Это расширяет функциональность консоли, позволяя устанавливать программы вроде Steam.

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Также можно разогнать систему на чипе и видеокарту Switch. Если изначально у них частота 1 ГГц и 768 МГц, то после разгона эти значения увеличены до 2,3 ГГц и 1,267 ГГц соответственно. Память разогнали с 1600 МГц до 2500 МГц. Это ещё сильнее увеличило скорость встроенной графики.

Напомним, что Switch работает на чипе Nvidia Tegra X1 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A57 и четырьмя Cortex-A53, а также GPU Nvidia Maxwell с 256 ядрами CUDA. На ней удалось запустить игры Titanfall 2 и God of War. Производительность у них составила 5-30 кадров/с. Уменьшение разрешения не слишком помогло увеличить производительность из-за слабости процессора. Однако, можно играть в лёгкие двухмерные и изометрические игры, пишет Videocardz.