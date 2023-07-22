Борьба с рамками вокруг экрана может дорого стоить Apple

Смартфоны серии iPhone 15 должны быть представлены и поступить в продажу в сентябре. Однако, старшие модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max могут припоздниться по причине дефицита.

Два близких к компании источника говорят, что причина кроется в решении сократить рамки вокруг экрана iPhone 15 Pro. Смартфон должен был сохранить прежний размер, но при этом получить увеличенный экран. Ради этого было принято решение перейти на производственный процесс под названием литьё под низким давлением (LIPO). В результате оказалось, что у компании LG возникли проблемы с производством дисплеев. Их необходимо вставлять в металлическую рамку, прежде чем собирать другие компоненты, а это требует проведения тщательного тестирования.

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Компания Foxconn на этом этапе выпускает сотни тысяч аппаратов, чтобы протестировать массовое производство и оценить количество дефектов. Однако, в данном случае этому мешают проблемы с качеством дисплея LG. Это может означать, что в сентябре число аппаратов iPhone 15 Pro будет меньше обычного. Ещё большие трудности наблюдаются с экранами iPhone 15 Pro Max. Таких проблем не возникает с дисплеями производства Samsung.

Есть трудности и с процессорами A17. TSMC производит их на техпроцессе 3 нм и уровень выпуска годных чипов составляет примерно 55%. Ещё у Apple могут возникнуть проблемы с увеличенным сенсором зум-камер и выросшими аккумуляторами, пишет Techspot.