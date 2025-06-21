Это смартфон среднего класса с аккумулятором ёмкостью 5500 мА*ч и фронтальной камерой на 32 МП.

Компания Vivo продолжает укреплять свои позиции, представив новый смартфон Vivo Y400 Pro 5G. Позиционируясь в среднем сегменте, устройство делает ставку на несколько ключевых преимуществ, которые могут привлечь внимание требовательных пользователей.

Одной из главных фишек новинки стал 6.77-дюймовый AMOLED-дисплей. Разрешение Full HD+ (2392 x 1080 пикселей) обеспечивает чёткую картинку, а поддержка частоты обновления в 120 Гц гарантирует плавность анимации и игрового процесса. Особо выделяется заявленная пиковая яркость до 4500 нит – в теории это должно обеспечивать хорошую читаемость даже под палящим солнцем. Широкая цветовая гамма P3 обещает сочные и реалистичные цвета. Также дизайнеры Vivo постарались сделать устройство не только функциональным, но и эстетичным. При внушительном аккумуляторе корпус сохранил свою тонкость – всего 7,74 мм, а вес в 182 г. Дополнительный бонус – защита по стандарту IP65.

Основой Y400 Pro 5G стал сравнительно новый чипсет MediaTek Dimensity 7300. Этот процессор, построенный на современном 4-нм техпроцессе, позиционируется как энергоэффективное решение для производительных задач среднего уровня. Он дополнен 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X с возможностью расширения ещё на 8 ГБ за счёт виртуальной памяти. Пользователям предлагается выбор между 128 ГБ и 256 ГБ быстрого хранилища UFS 3.1. Управляет всем этим Funtouch OS 15 – фирменная оболочка Vivo, основанная на самой свежей Android 15. Компания заявляет о серьёзном подходе к поддержке: два года крупных обновлений ОС и три года регулярных обновлений безопасности.

Фото-возможности данного устройства реализованы модулем двойной основной камеры. Основной 50-мегапиксельный сенсор должен отвечать за качественные снимки в большинстве сценариев, а 2-мегапиксельный сенсор глубины резкости предназначен для улучшения эффекта боке в портретных режимах. Некоторые пользователи на форумах отмечают отсутствие ультраширокого угла как возможный минус для любителей пейзажей. Но при этом фронтальная камера имеет целых 32 МП. Это решение явно нацелено на любителей селфи и видеозвонков, обещая высокую детализацию.

Внутри у смартфона уместился аккумулятор ёмкостью 5500 мА*ч, что само по себе обещает хорошую автономность. Прорывом стала поддержка проводной быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Технология FlashCharge от Vivo позволяет заряжать телефон с нуля до полного за считанные минуты (по заявлениям производителя). Как следует из названия, телефон поддерживает сети пятого поколения (5G) с возможностью работы с двумя SIM-картами. Также у него имеются современные Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC и даже инфракрасный порт, превращающий смартфон в универсальный пульт ДУ для домашней техники. Разблокировка осуществляется быстро и удобно с помощью сканера отпечатков пальцев, встроенного прямо под экраном. Звук стерео, о чем сообщают два динамика.