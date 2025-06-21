Vivo на следующей недели представит T4 Lite 5G и X200 FE.

Рынок смартфонов вот-вот пополнится двумя новинками от Vivo, информация о которых активно обсуждается на просторах интернета, включая платформы вроде Flipkart и тематические форумы.

В частности, всё больше деталей просачивается о готовящемся к запуску Vivo T4 Lite 5G. Официальный анонс состоится 24 июня. Смартфон позиционируется как доступное 5G-решение с упором на автономность. Основой станет чипсет MediaTek Dimensity 6300. По данным предварительных тестов (включая популярный бенчмарк AnTuTu), версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти демонстрирует результат свыше 430 000 баллов. Также пользователей ждёт крупный 6,74-дюймовый дисплей. Производитель заявляет о поддержке яркости до 1000 нит и наличии сертификата TÜV Rheinland.

Главная отличительная особенность – внушительная батарея ёмкостью 6000 мА*ч. Обещания производителя звучат очень заманчиво: свыше 70 часов воспроизведения музыки и более 9 часов игрового процесса на одном заряде. Также имеется поддержка двух SIM-карт 5G, возможность расширения хранилища до 2 ТБ с помощью карты памяти.

А для любителей мощных, но более компактных устройств, компания представит модель Vivo X200 FE, которую в сети уже окрестили настоящим «компактным флагманом». Внутри будет стоять MediaTek Dimensity 9300+. X200 FE получит относительно небольшой экран диагональю 6,31 дюйма. При этом он будет обладать батареей ёмкостью 6500 мА*ч.

Презентация данного смартфона намечена на 23 июня текущего года.