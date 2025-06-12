Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 второго поколения может быть официально выпущен в сентябре текущего года.

Инсайдер Digital Chat Station 12 июня раскрыл детали о предстоящем процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 второго поколения (SM8850). Сообщается, что новинка получит обновлённую архитектуру Oryon второго поколения, разработанную самой Qualcomm, что обещает существенный прирост мощности как для мобильных устройств, так и, возможно, для ноутбуков.

Согласно данным тестирования в бенчмарке Geekbench 6, Snapdragon 8 Elite Gen 2 демонстрирует впечатляющие результаты: для одноядерного режима свыше 4 тыс. баллов, а для многоядерного более 11 тыс. Если сравнить, то его предшественник получил примерно 3100 в одноядерном режиме и 9800 баллов в многоядерном. Таким образом, прирост одноядерной производительности превысил 30%, что особенно важно для ресурсоëмких задач — от запуска приложений до работы с искусственным интеллектом. Не остался без внимания и графический модуль. Adreno 840, по данным источников, получит увеличенный до 16 МБ кэш GMEM, что теоретически улучшит обработку текстур и сложной графики в играх, а также ускорит рендеринг в приложениях для работы с VR/AR.

Официальный анонс Snapdragon 8 Elite Gen 2 ожидается в сентябре 2025 года. Опираясь на практику прошлых лет, первыми новинку интегрируют флагманские линейки ведущих брендов. Среди вероятных кандидатов называют Xiaomi 16 и 16 Pro, OnePlus 14, iQOO 14, а также модели серий realme GT, Redmi K, Honor Magic и Red Magic.