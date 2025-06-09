Скорее всего, это высокопроизводительный Y400 Pro и флагманская модель с небольшим экраном — vivo X200 FE.

Китайский бренд vivo, укрепивший свои позиции на индийском рынке после успеха моделей Y300 и Y300 Plus, анонсирует два новых устройства — Y400 Pro и X200 FE. Оба смартфона нацелены на разные аудитории, но объединены акцентом на инновации и трендовый дизайн. Y400 Pro позиционируется как устройство для тех, кто ценит производительность и эстетику. Смартфон будет доступен в двух цветах: один с золотистыми деталями, а другой в минималистичном белом исполнении. Производитель обещает как минимум два варианта памяти — 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Что касается других характеристик, то Y400 Pro получит экран AMOLED с частотой обновления 120 Гц,. Для поддержки 5G-сетей устройство получит чипсет среднего уровня, а ёмкость аккумулятора превысит 6000 мА*ч. По словам аналитиков, Y400 Pro может стать популярным в среднем ценовом сегменте благодаря балансу характеристик и доступной стоимости.

Вторая новинка — X200 FE — ориентирована на поклонников компактных устройств. Несмотря на небольшой размер, смартфон удивит ёмкой батареей 6500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Модель предложит следующие конфигурации памяти: 12/256 ГБ и 16/512 ГБ, а также четыре варианта цветов — от ярко-жёлтого до нежно-розового. Изначально релиз X200 FE планировался на июнь 2025 года, но, согласно данным сертификационных платформ (Bluetooth SIG, BIS и других), запуск перенесён на июль. Задержка, вероятно, связана с доработкой ПО или логистическими нюансами.