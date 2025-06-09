Размер экрана в сложенном состоянии составляет 6,49 дюйма, а в разложенном состоянии он может достигать 9,96 дюйма.

Согласно данным из открытых источников, южнокорейский гигант Samsung завершил сертификацию в Китае своего инновационного смартфона с тройным экраном — модели "SM-F9680". Как сообщают инсайдеры, новинка получит экран, складывающийся в форме буквы "Z", что напоминает концепт Huawei Mate XT Extraordinary Master. Однако Samsung пошёл дальше: патентная документация раскрывает двойной шарнирный механизм, обеспечивающий два сгиба. В сложенном состоянии гаджет трансформируется в компактный 6,49-дюймовый смартфон, а в развёрнутом — превращается в мини-планшет с диагональю почти 10 дюймов.

Для достижения баланса между прочностью и весом инженеры использовали ультратонкое гибкое стекло UTG и облегчённый корпус. Это решение должно снизить риск появления складок на экране — проблему, которая преследовала ранние версии складных устройств. Известно, что SM-F9680 получит быструю зарядку мощностью 25 Вт, что для флагманов 2025 года может выглядеть скромно. Однако аналитики предполагают, что акцент сделан на энергоэффективность: большой экран требует оптимизации расходования ресурсов.

Samsung, судя по всему, не планирует массовое производство. Согласно отчёту Huafu Securities, компания подготовит лишь 200 000 устройств в первом годовом тираже, позиционируя их как «технологический эксперимент». Цена, по прогнозам, превысит 20 000 юаней (примерно 220 000 рублей). Блогеры и аналитики сходятся во мнении: Samsung тестирует рынок, чтобы оценить спрос на сверхпремиальные устройства. Ограниченный выпуск также связан со сложностями производства — шарнирные механизмы и экраны для тройного сгиба требуют филигранной точности.



