Международные классификации включают научные приборы, транспортные средства, веб-сервисы, образование и развлечения и т. д.

Китайский гигант Xiaomi продолжает укреплять позиции на глобальном рынке. Согласно открытым данным, компания недавно подала заявки на регистрацию нескольких товарных знаков, включая "XRING O1", "XRING T", "Xiaomi Sky Screen" и "Xiaomi Miaohua". Эти бренды охватывают широкий спектр категорий — от научного оборудования и транспорта до цифровых сервисов и развлечений. Пока заявки находятся на стадии рассмотрения, но их появление сигнализирует о планах Xiaomi расширить ассортимент продуктов.

Особое внимание привлекают разработки в области процессоров. Флагманский смартфон Mi 15S Pro станет первым устройством, оснащённым чипом XRING O1, созданным инженерами Xiaomi. По данным из открытых источников, этот процессор выполнен по 3-нм техпроцессу и содержит 19 млрд транзисторов при компактной площади кристалла в 109 мм². Архитектура чипа включает 16-ядерный графический ускоритель и технологию Immortalis-G925. В тестах устройство демонстрирует результаты, превышающие 3 млн баллов, что ставит его в один ряд с топовыми решениями конкурентов.

Не отстаёт и линейка умных часов: Mi Watch S4 15th Anniversary Edition получит чип XRING T1 с интегрированным 4G-модулем собственной разработки. По заявлениям компании, это улучшает скорость и стабильность соединения на 35% по сравнению с предыдущими версиями, что особенно важно для устройств, зависящих от постоянного доступа к сети. Собственное производство чипов не только снижает зависимость от сторонних поставщиков, но и позволяет Xiaomi предлагать уникальные функции. Например, оптимизация железа и софта может стать ключевым аргументом для поклонников бренда. Товарные знаки "Sky Screen" и "Miaohua" пока остаются загадкой. Аналитики предполагают, что первый может быть связан с технологиями дисплеев (например, складными экранами), а второй — с улучшенными алгоритмами обработки изображений. Однако официальных подтверждений от Xiaomi пока нет.