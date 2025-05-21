Его задняя крышка может быть изготовлена ​​из стекловолокна, а корпус будет относительно лëгкий и тонкий.

Компания OnePlus продолжает работу над своим следующим флагманом, который, скорее всего, будет называться OnePlus 15. Предполагается, что устройство станет одним из конкурентов популярных смартфонов на премиум рынке благодаря сочетанию передовых технологий и продуманного дизайна. По информации, полученной от инсайдера, основой данного устройства станет чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 (кодовое имя SM8850) с максимальной частотой до 5 ГГц. Появление этого чипа стоит ожидать в конце сентября 2025 года, что на месяц раньше графика предыдущего поколения. Следовательно, старт продаж OnePlus 15 стоит ожидать уже в конце сентября — начале октября, если производитель успеет с синхронизацией выпуска.

Главным изменением станет переход на 6,78-дюймовый плоский LTPO OLED-дисплей с разрешением 1,5K вместо привычных изогнутых 2K-панелей. Технология LIPO-упаковки позволит уменьшить размеры рамок до рекордных значений при сохранении равномерности по всем сторонам. Кроме того, сообщается о применении стекловолокна для задней панели, что приведёт к снижению веса без ущерба прочности. Также, согласно данным тестовых образцов, известно, что устройство получит батарею ёмкостью свыше 7000 мА*ч с поддержкой 100-ваттной проводной и беспроводной зарядки. Среди ключевых особенностей данного смартфона можно выделить следующее: ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, модернизированный вибромотор 0916 и защита по стандарту IP68/IP69.

Что касается системы камер, то окончательное решение ещё не принято. Инсайдеры предполагают использование тройной системы с 50-Мп перископным объективом. Сохраняя ценовую политику OnePlus 13, новый флагман сможет конкурировать с ожидаемыми Xiaomi 16, OPPO Find X9 и vivo X300 за счёт сбалансированного сочетания характеристик.