Еë видеопамять будет уменьшена до 24 ГБ, но цена останется прежней.

В начале мая в китайском сегменте соцсетей появились сообщения о возможном выходе обновлённой версии видеокарты NVIDIA RTX 5090D, адаптированной под ужесточающиеся экспортные ограничения США. Блогер на платформе Weibo опубликовал скриншот переписки с поддержкой производителя Manli, где представитель компании подтвердил планы выпуска модели с 24 ГБ памяти вместо изначальных 32 ГБ. По данным источника, карта может поступить в продажу уже в июле, но её производительность окажется ещё более ограниченной по сравнению с текущей версией.

Причиной доработки RTX 5090D называют новые санкционные меры США, направленные на предотвращение поставок в Китай высокопроизводительных чипов, которые могут быть использованы для задач искусственного интеллекта. Даже существующая «урезанная» RTX 5090D, созданная специально для китайского рынка, перестала соответствовать требованиям — её продажи приостановлены, а цена на чёрном рынке выросла почти вдвое.

Согласно утечкам, NVIDIA планирует дополнительно снизить производительность карты: кроме сокращения объёма памяти, могут быть отключены часть ядер CUDA, уменьшена ширина шины до 384 бит, а также ограничены параметры энергопотребления. Это сделает устройство менее привлекательным для майнеров и разработчиков ИИ, но сохранит доступность для обычных пользователей.

Несмотря на снижение характеристик, цена новой RTX 5090D, по заявлению сотрудников Manli, останется на уровне предыдущей версии. Это вызывает вопросы у сообщества: на форумах вроде Chiphell и Reddit пользователи отмечают, что подобный шаг может сделать карту менее выгодной по сравнению с аналогами AMD или даже предыдущими поколениями NVIDIA.