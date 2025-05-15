На данный момент его производительность сравнима с A16

Компания Samsung продолжает развивать линейку доступных смартфонов серии A. В сети появились данные о будущей модели Galaxy A17 4G, протестированной на платформе Geekbench. Устройство, судя по всему, сохранит преемственность с предыдущими поколениями, но с некоторыми нюансами.

Galaxy A17 4G получит двухлетний восьмиядерный MediaTek Helio G99, созданный по 6-нм техпроцессу. По предварительным данным, производительность модели будет сопоставима с Galaxy A16 и A15, что вызывает вопросы у экспертов. На форумах отмечают, что использование устаревшего чипсета может ограничить конкурентоспособность устройства, особенно на фоне аналогов от Xiaomi и Realme с более свежими решениями.

Любопытно, что первые тесты Geekbench показывают даже небольшое снижение результатов по сравнению с предшественниками. Это может быть связано с ранними прошивками — смартфон всё ещё находится в стадии разработки и его оптимизация займёт несколько месяцев. Galaxy A17 4G тестируется на базе Android 15 с оболочкой One UI 7.0. Однако релиз новой One UI 8.0 ожидается уже летом 2025 года — вместе с анонсом складных устройств серии Z (вероятно, Galaxy Z Fold 6 и Flip 6). Это создаёт парадокс: смартфон может выйти позже обновления ОС до более новой версии. Возможно, по традиции, Samsung предоставит обновление смартфону уже после его выпуска.

Так же Samsung готовит Galaxy A17 5G, который, по слухам, получит процессор Exynos. Схожий подход использовался в линейке A16: 5G-версия оснащалась чипом Dimensity 700, а 4G — Helio G99. Переход на Exynos может означать использование платформы вроде Exynos 1330, которая обеспечит не только поддержку 5G, но и немного повысит производительность.

Серия Galaxy A остаётся ключевой для Samsung в бюджетном сегменте. Но, судя по дискуссиям в соцсетях, часть пользователей разочарована консервативным подходом компании к выбору аппаратных платформ. Например, в Reddit обсуждают, что Helio G99, хотя и надёжен, уже проигрывает Snapdragon 4 Gen 2 в задачах, требующих ресурсов. С другой стороны, поклонники бренда ценят Galaxy A за стабильность, качество камер и долгую поддержку обновлений.

Ожидается, что Galaxy A17 4G и 5G займут нишу устройств «выше среднего» с ценой около 20-25 тыс. рублей. Релиз может состояться осенью 2025 года, следуя графику прошлых лет. Пока же Samsung сосредоточена на летних премьерах, где главными героями станут складные новинки и новая оболочка One UI 8.0.