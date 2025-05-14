Данные объективы являются продуктами бюджетного уровня, оптимизированными для видеосъёмки, с упором на портативность и функции мощного зума.

Компания Fujifilm продолжает расширять линейку оптики, фокусируясь на потребностях создателей видео. Согласно последним данным, опубликованным в патентных заявках от 13 мая 2025 года, в разработке находятся два широкоугольных зум-объектива формата APS-C — Fujinon 14-26mm F5-7 и Fujinon 12-26mm F5-6.8. Ожидается, что новинки займут нишу доступных решений для видеосъёмки, сочетая портативность, функциональность и достойное качество изображения.

Обе модели охватывают широкий угол обзора, что делает их особенно актуальными для съëмки в ограниченном пространстве или создания динамичных кадров. Первый объектив предлагает фокусное расстояние 12,36–25,95 мм с углом обзора от 107° до 55,2°, второй — 11,38–25,03 мм с углом до 111°, приближаясь к сверхширокоугольным характеристикам. Это позволяет захватывать больше деталей в кадре, что ценно для пейзажей, интерьеров и групповых сцен. Максимальная диафрагма варьируется в пределах F5–F7, что может показаться скромным, однако для видео это не становится критичным недостатком. В условиях хорошего освещения или при использовании стабилизации (как в камерах Fujifilm серии X) такая светосила достаточна. Кроме того, инженеры, вероятно, сделали акцент на снижении веса и габаритов, сохранив резкость и минимизировав оптические искажения.

Основная цель разработки — создать инструменты, которые упростят процесс съëмки для видеоблогеров и энтузиастов. Оба объектива оснащены электроуправляемым зумом (Power Zoom), обеспечивающим плавное изменение фокусного расстояния. Это особенно важно при записи роликов «с рук» или с использованием гибридных штативов, где точность и бесшумность имеют ключевое значение. Дизайн новинок перекликается с уже известным XC15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ, но со смещением в сторону ультраширокого угла. Компактность и вес менее 300 грамм (предположительно) делают их идеальными для путешествий или продолжительных съёмок. Также ожидаются улучшения в системе автофокусировки и стабильности работы привода, что критично для плавного видео.

Новинки ориентированы на начинающих создателей контента и профессионалов, ценящих мобильность. Ультраширокий угол позволит снимать эффектные кадры для соцсетей, документальных проектов или репортажей. Сочетание с беззеркалками Fujifilm X, известными своей цветопередачей и компактностью, усилит их привлекательность. Пользователи форумов отмечают, что рост спроса на видеооборудование бюджетного уровня делает такие модели востребованными. Однако некоторые выражают сожаление из-за ограниченной светосилы, что может стать препятствием в условиях низкой освещенности.