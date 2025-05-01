Moto Edge 60 позиционируется как самый красивый ультратонкий смартфон с функцией обработки изображений на базе искусственного интеллекта.

Компания Lenovo готовится к крупному анонсу: 8 мая состоится презентация серии Moto Edge 60. Три модели линейки — Edge 60, Edge 60 Pro и Edge 60 Fusion — обещают перезагрузить представление о современных гаджетах благодаря ультратонкому дизайну, мощным характеристикам и продвинутым возможностям съëмки.

Серия позиционируется как «самый элегантный ультратонкий смартфон с ИИ-обработкой изображений». Её ключевая особенность — плавные изогнутые линии корпуса, создающие эффект бесшовности и подчëркивающие статус устройства как модного аксессуара.

Все три модели получат 6,7-дюймовый p-OLED-экран с разрешением 2712×1220 пикселей. Поддержка HDR10+ и частоты обновления 120 Гц гарантируют плавную картинку в играх и при просмотре контента, а пиковая яркость в 4500 нит позволяет комфортно использовать смартфон даже при ярком солнечном свете. Пользователи в соцсетях уже отмечают, что такие параметры делают серию конкурентом флагманов Samsung и Apple.

Модуль камеры — гордость новинки. Основная камера на 50 Мп (Sony Optima 700C) дополнена 50-Мп сверхширокоугольным объективом с макросъëмкой и 10-Мп телефото-линзой. Искусственный интеллект через алгоритмы Photo Enhancement Engine оптимизирует детализацию и цветопередачу, а технология Pantone Validated SkinTone обеспечивает естественную цветокоррекцию кожи на портретах.

За скорость в серии отвечают чипсеты MediaTek: Dimensity 8350 в Pro-версии и Dimensity 7300 в базовой модели. Обе платформы обещают энергоэффективность и плавную работу в многозадачном режиме.

Дополняет это всё стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Анонс 8 мая раскроет детали о цене, доступности и эксклюзивных функциях. Аналитики прогнозируют, что серия Edge 60 усилит позиции Lenovo в сегменте премиум-среднего класса, сделав упор на дизайн и мультимедийные возможности. Поклонники бренда в Telegram-чатах активно обсуждают возможные сюрпризы — например, интеграцию с экосистемой Lenovo или улучшенное игровое охлаждение.