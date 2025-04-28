Nubia Z70S Ultra Photographer Edition имеет дизайн, основанный на легендарной классической камере.

28 апреля компания Nubia провела весеннюю презентацию, представив миру флагманский смартфон Z70S Ultra Photographer Edition. Устройство сочетает в себе инновационные технологии, элегантный дизайн и профессиональные возможности для съëмки, позиционируясь как инструмент для ценителей фотографии.

Корпус смартфона вдохновлён эстетикой легендарных фотоаппаратов. Производитель использовал эксклюзивное вакуумное гальваническое покрытие с двухцветной текстурной плёнкой, что создаёт эффект матового серебра в сочетании с прозрачностью стекла. При толщине всего 8,6 мм устройство остаётся ультратонким и удобным для повседневного использования.

Главный акцент сделан на системе камер. Модель оснащена 35-миллиметровым объективом пятого поколения Neo Master с увеличенной апертурой (5,84 мм), что улучшает светочувствительность и детализацию даже в условиях низкой освещённости. Сенсор Light and Shadow Master 990, разработанный совместно с OmniVision, обеспечивает высокую точность цветопередачи и динамический диапазон.

Смартфон поддерживает полный спектр фокусных расстояний: от сверхширокоугольного (для пейзажей) до телефото (для портретов). Дополнительно доступен фотокомплект с магнитным креплением, адаптерами для фильтров 67 мм, T-mount и интерфейсом «холодный башмак».

Z70S Ultra Photographer Edition получил безрамочный дисплей седьмого поколения со скрытой фронтальной камерой. Технология Dragon Rhino Glass второго поколения повышает устойчивость к царапинам, а оптимизация экрана обеспечивает чёткое отображение контента и качественные видеозвонки.

«Сердце» устройства — топовый чипсет Snapdragon 8 Gen 3 в связке с памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.0. Система охлаждения Nebula AI оптимизирует работу приложений, включая ресурсоëмкие игры. Аккумулятор на 6600 мА*ч гарантирует до 40 часов автономности. Полутвердотельная батарея третьего поколения с кремниевым анодом (10%) сохраняет работоспособность даже при -20°C, позволяя смотреть видео до 16 часов в экстремальных условиях.

Стартовая версия 12 ГБ + 256 ГБ оценивается в 4099 юаней (примерно 46 500 рублей). Модели с повышенной памятью (16 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 1 ТБ) стоят 4499 и 5099 юаней соответственно (примерно 51 000 рублей и 58 000 рублей). Топовая комплектация с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти обойдётся в 6299 юаней (примерно 71 500 рублей).