Honor ищет инженеров-разработчиков браузерного движка (ядра) с опытом работы.

Компания Honor, судя по свежим данным, активизировала работу над созданием собственного браузерного движка. Об этом свидетельствует опубликованная информация о наборе специалистов, где компания ищет инженеров с опытом разработки ядер браузеров. Вакансии предполагают участие в создании продуктов для мобильных устройств, планшетов и других гаджетов бренда, что указывает на амбиции Honor укрепить свою экосистему за счёт самостоятельно разработанных решений.

В описании вакансий Honor выделяет ключевые требования для кандидатов: от 5 до 10 лет опыта в сфере IT, степень бакалавра или выше, а также глубокие знания в области программирования на C/C++. Среди обязанностей — разработка браузерного движка, адаптация открытого исходного кода, интеграция стандартов W3C и обеспечение стабильности продукта. Особый упор делается на понимание веб-технологий (HTML/CSS/JavaScript) и сетевого программирования под Android/Linux. Собственный движок позволит оптимизировать производительность браузера, лучше интегрировать его с фирменными сервисами и операционной системой, а также оперативно внедрять инновации.

После отделения от Huawei в 2020 году Honor начала перестраивать стратегию, в том числе в области ПО. Ранее бренд использовал браузер на базе решений Huawei, но затем перешёл на продукт с поисковой системой Baidu по умолчанию. Однако сотрудничество с китайским IT-гигантом, судя по всему, было промежуточным этапом. Разработка собственного движка — логичное продолжение курса на автономию, особенно в условиях глобальной конкуренции с такими гигантами, как Google Chrome и Apple Safari. Создание независимого браузерного движка — сложная задача, требующая значительных ресурсов. Однако успех проекта может укрепить позиции Honor как самостоятельного бренда, сократив зависимость от сторонних технологий. Для пользователей это может означать более плавную работу приложений, улучшенную безопасность и уникальные функции, заточенные под устройства Honor. Кроме того, в условиях ужесточения регулирования цифрового рынка в ряде стран (например, в ЕС) собственный движок может стать конкурентным преимуществом, избегая ограничений, связанных с продуктами крупных корпораций.