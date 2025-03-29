Спустя несколько месяцев слухов и утечек OPPO раскрыла первые детали о своём новом флагмане — Find X8 Ultra.

Спустя несколько месяцев слухов и утечек OPPO раскрыла первые детали о своём новом флагмане — Find X8 Ultra. Глава линейки Find X, Чжоу Ибао, опубликовал в соцсетях реальные фото смартфона, с его лунно-белым дизайном, который, по его словам, полностью раскроет свою элегантность при дневном свете. Лунно-белая версия Find X8 Ultra сочетает матовую текстуру с металлическими акцентами, создавая эффект «холодного сияния». Плоский OLED-экран с разрешением 2K лишен изгибов по краям. По словам инсайдеров, рамки сведены к минимуму, а корпус сохраняет эргономичность даже с крупным 6,8-дюймовым дисплеем.

Find X8 Ultra станет первым устройством OPPO на топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. У него будет встроенная батарея ёмкостью 6000 мА*ч (кремниевая технология) и поддержка 80-ваттной зарядки. Анонсированное время полной подзарядки — менее 30 минут.

OPPO продолжает партнерство со шведским брендом Hasselblad. На тыльной панели разместится уникальный пятикамерный модуль:

- Основной сенсор 50 МП с диагональю 1 дюйм для съëмки в сложных условиях освещения;

- Сверхширокоугольный объектив с коррекцией дисторсии;

- Два перископных телевика с гибридным зумом до 120x;

- Цветной объектив Danxia, созданный для точной передачи оттенков кожи и природных пейзажей.

Технологии машинного обучения, заточенные под Snapdragon 8 Gen 3, обещают улучшенный портретный режим и автоматическую настройку параметров в реальном времени.