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СтарыйДед
10 апреля компания OPPO представит смартфон, имеющий рамку соизмеримую с гитарной струной
Это смартфон с прямым экраном с самой узкой рамкой в мире с толщиной всего 1,25 мм.

Компания OPPO готовится представить новый флагманский смартфон Find X8s, который обещает переосмыслить стандарты дизайна для устройств с прямым экраном. Главной особенностью модели станет рекордно тонкая рамка — всего 1,25 мм по всему периметру, что на 15% меньше, чем у предшественника Find X8.

Всего за два года инженерам OPPO удалось сократить ширину боковых границ экрана на 0,2 мм благодаря усовершенствованию производственных процессов. Для сравнения: 1,25 мм — это примерно зазор между клавишами пианино или толщина струны. Такая точность позволила создать эффект «безграничного» дисплея, сохранив компактность корпуса.

Специально для Find X8s разработчики ColorOS представили динамические обои, которые визуально «выходят» за пределы дисплея. 3D-эффект сжатия и расширения создает иллюзию, что контент «переливается» через ультратонкую рамку, добавляя взаимодействию с интерфейсом элемент интерактивности. Цветовая палитра подобрана так, чтобы подчеркнуть минимализм дизайна, а в магазине тем появилась отдельная категория — «Чрезвычайно узкая равносторонняя зона», — где пользователи найдут персонализированные варианты оформления.

Ожидается, что Find X8s получит улучшенные алгоритмы ИИ для обработки изображений и оптимизации интерфейса, хотя детали пока раскрыты не полностью. Официальная презентация состоится 10 апреля — на ней OPPO представит не только «терминатора с чёрными границами», как компания называет новинку, но и, вероятно, анонсирует другие инновации. Аналитики отмечают, что гонка за уменьшение рамок экранов активизируется среди производителей, но OPPO, судя по всему, удалось установить новый ориентир для индустрии.

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