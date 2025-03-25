При этом разрешение экрана, как ожидается, составит 1,5K.

Компания Honor готовит к выпуску новую серию флагманских смартфонов Magic 8, которая, судя по утечкам, принесёт заметные изменения в дизайне и технических характеристиках. Инсайдеры сообщают, что линейка, планируемая к выходу в 2025 году, станет ответом на растущий спрос на компактные устройства, не жертвующие функциональностью.

Если предыдущее поколение Magic 7 предлагало 6,8-дюймовые изогнутые OLED-экраны, то в Magic 8 акцент смещается в сторону уменьшения. По данным источников, серия получит два варианта дисплеев: 6,3 и 6,6 дюймов с разрешением 1,5K. Такой шаг позволит стандартной версии Honor Magic 8 войти в нишу «мини-флагманов», конкурируя с Xiaomi 16 и vivo X300 Pro mini. Это может привлечь пользователей, ищущих мощные устройства с удобным размером экрана. Среди ключевых нововведений серии:

- 3D-распознавание лица для повышенной безопасности;

- Ультразвуковой сканер отпечатков под экраном;

- Поддержка спутниковой связи;

- Беспроводная зарядка.

Однако не все функции будут доступны во всех моделях. Например, спутниковые модули и 3D-сканирование могут остаться прерогативой Pro-версий, что обусловлено маркетинговой стратегией бренда охватить разные ценовые сегменты. Серьёзным изменением станет переход стандартной версии Magic 8 на чипсет MediaTek Dimensity 9500, тогда как топовые модели (Pro и RSR Porsche Design) сохранят Snapdragon 8 Extreme Edition. Это решение, возможно, связано с оптимизацией затрат для базовой модели и акцентом на производительность в премиум-сегменте. Обе платформы обещают высокую энергоэффективность и поддержку технологий ИИ.

Дифференциация конфигураций в линейке Magic 8 отражает тренд на персонализацию устройств. Honor стремится предложить выбор: компактный размер для фанатов «малюток», передовые технологии для энтузиастов и эксклюзивный дизайн для ценителей премиума (как в версии Porsche Design). Такой подход может усилить позиции бренда в борьбе с Samsung, Apple и китайскими конкурентами.