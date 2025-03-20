Huawei Pura X — первый смартфон, оснащëнный функцией перелистывания страниц на основе отслеживания движений глаз AI.

20 марта в рамках мероприятий Pura Pioneer и конференции Hongmeng Intelligent Driving компания Huawei представила долгожданную новинку — складной смартфон Huawei Pura X. Устройство, анонсированное исполнительным директором Huawei Юй Чэндуном, позиционируется как революционный продукт в сегменте гибких экранов, который, по заявлениям бренда, опережает идеи конкурентов.

Huawei Pura X отличается инновационной конструкцией, сочетающей внешний и внутренний складные экраны. Внутренний дисплей имеет соотношение сторон 16:10, что приближает его к формату планшетов, а внешний экран увеличен для удобства повседневного использования. Задняя панель обладает вертикальным модулем камеры, создавая сбалансированный эстетичный облик. Доступны три стандартных цвета: чёрный, белый и серый. Huawei Pura X использует операционную систему HarmonyOS 5.0, обеспечивающую высокую производительность и плавность интерфейса. Оба экрана поддерживают частоту обновления 120 Гц, что гарантирует плавную прокрутку и анимацию, а технология ШИМ-затемнения 1440 Гц снижает нагрузку на глаза. Пиковая яркость в 2500 нит делает дисплей комфортным для использования при ярком солнечном свете.

Среди ключевых технологий выделены связь Lingxi второго поколения для стабильного соединения, система визуализации Red Maple для точной цветопередачи и обновлённый голосовой помощник AI Xiaoyi с расширенными возможностями на базе искусственного интеллекта. Также Huawei Pura X стал первым в мире смартфоном с функцией перелистывания страниц через отслеживание движения глаз. Алгоритмы ИИ анализируют траекторию взгляда пользователя и автоматически пролистывают контент, когда взгляд достигает края экрана. Эта опция обещает сделать навигацию более интуитивной, особенно при чтении длинных текстов или просмотре веб-страниц.

Появление Huawei Pura X укрепляет позиции бренда в сегменте премиальных складных устройств, где уже конкурируют Samsung, Xiaomi и Oppo. Акцент на инновации, такие как HarmonyOS 5.0 и управление взглядом, может привлечь внимание технологических энтузиастов. Хотя цена и дата выхода пока не раскрыты, анонс Huawei Pura X демонстрирует амбиции компании в создании устройств, сочетающих смелый дизайн с передовыми технологиями.