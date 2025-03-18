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СтарыйДед
Бюджетник Redmi A5 официально выпущен в Бангадеш с чипом от UNISOC
REDMI A5 использует заднюю панель из матового стекла AG и поддерживает боковое распознавание отпечатков пальцев.

Компания Xiaomi продолжает укреплять позиции на рынке доступных смартфонов, представив в Бангладеш новинку — Redmi A5. Модель ориентирована на покупателей, ищущих баланс между ценой и базовыми возможностями, но при этом предлагает несколько нестандартных решений для своего сегмента.

Redmi A5 выделяется 6,88-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD+ (1600 × 720 пикселей). Главный козырь — поддержка частоты обновления 120 Гц, что редко встречается в устройствах этой ценовой категории. Высокая частота обеспечивает плавную прокрутку и анимации, что обычно ассоциируется с более дорогими моделями. Однако стоит учитывать, что HD-разрешение на таком крупном экране может снизить чёткость изображения. Смартфон оснащён двойной основной камерой с датчиком на 32 МП, способным справляться с повседневной съëмкой при хорошем освещении. Фронтальная 8-мегапиксельная камера подойдёт для видеозвонков и селфи. Дизайн Redmi A5 выполнен с использованием матового стекла AG на задней панели, что добавляет устройству премиальности и снижает заметность отпечатков. Боковой сканер отпечатков пальцев — стандартное, но удобное решение для разблокировки.

В основе Redmi A5 — чипсет UNISOC T7250, разработанный китайской компанией UNISOC. Этот чип, созданный по 6-нм техпроцессу, ориентирован на энергоэффективность и подходит для повседневных задач: соцсетей, потокового видео, лёгких игр. Однако для тяжелых игр мощности может не хватить. Пользователям предлагается два варианта памяти: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ ПЗУ и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ, с поддержкой карт microSD. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5200 мА*ч, что гарантирует работу до двух дней при умеренном использовании. Поддерживается проводная зарядка мощностью 18 Вт, однако в комплекте поставляется адаптер на 15 Вт. Это означает, что для максимальной скорости зарядки пользователям придётся докупать совместимый блок отдельно — неочевидный минус для бюджетного устройства.

В Бангладеш Redmi A5 продаётся по цене от 10 999 така (около 7 600 рублей) за базовую версию 4/64 ГБ. Модификация 6/128 ГБ оценивается в 12 999 така (примерно 9 000 рублей). Устройство доступно в четырёх цветах: серебристом, синем, чёрном и зелёном. Пока официальных данных о выходе модели в других регионах нет, но учитывая стратегию Xiaomi, возможно её появление в странах Азии и Африки. Смартфон станет удачным выбором для тех, кто ценит плавный экран, долгую автономность и лаконичный дизайн в ущерб высокой производительности. Основные конкуренты — Tecno Spark 20 Pro, Realme C67 и другие бюджетники с похожими характеристиками. Однако отсутствие NFC и слабый процессор могут отпугнуть многих пользователей. Для Xiaomi это шаг к укреплению позиций в сегменте «доступных устройств с изюминкой».

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