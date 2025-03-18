Реализация данного плана будет отложена до 2027 года.

Анонсы новых процессоров Apple всегда вызывают ажиотаж, но в случае с чипом A20 для iPhone 18 ситуация оказалась неоднозначной. Ранее предполагалось, что TSMC, ключевой партнёр компании, внедрит для этой модели 2-нм технологию, что обещало революционный скачок в производительности. Однако последние данные указывают на задержку. Согласно исследованию GF Securities, Apple сохранит 3-нм техпроцесс второго поколения (N3P) даже для iPhone 18, что может ограничить прирост мощности по сравнению с предшественниками.

Переход на 2-нм техпроцесс — сложная задача даже для TSMC, мирового лидера в производстве чипов. Компания планирует начать массовый выпуск 2-нм продукции в 2025 году, но первые заказы, вероятно, достанутся другим клиентам, таким как Intel или NVIDIA. Для Apple такая технология станет доступной не ранее 2027 года, что подтверждают отчёты аналитиков. Это связано не только с технологическими барьерами, но и с необходимостью масштабирования производства — строительство новых фабрик TSMC в США и Тайване завершится лишь к 2026-2027 гг.

Для чипов A19 (iPhone 17) и A20 (iPhone 18) Apple будет использовать улучшенную 3-нм технологию N3P. По данным TSMC, этот процесс предлагает на 5% более высокую производительность и до 10% снижение энергопотребления по сравнению со стандартной версией N3B, применявшейся в A17 Pro. Хотя такие улучшения выглядят скромно, они позволят оптимизировать баланс мощности и автономности. Кроме того, N3P обеспечит совместимость с новыми архитектурными решениями. Несмотря на сохранение 3-нм техпроцесса, A20 получит важное обновление — технологию CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate). Эта методика упаковки чипов, уже используемая в процессорах M4 и серверных решениях, позволит теснее интегрировать CPU, нейронный двигатель и унифицированную память. По мнению экспертов, это повысит эффективность искусственного интеллекта (Apple Intelligence), обеспечив более быструю обработку языковых моделей и задач компьютерного зрения.

Задержка перехода на 2 нм может замедлить традиционное ежегодное обновление iPhone. Однако Apple компенсирует это программными оптимизациями и усилением ИИ-функций. Конкуренты, такие как Qualcomm (Snapdragon 8 Gen 5) и Samsung (Exynos 2500), также остаются в рамках 3-нм технологий, но активно работают над архитектурными улучшениями. К 2027 году, когда ожидается дебют 2-нм чипа A21, Apple может представить более радикальные изменения, включая интеграцию кремниевой фотоники для связей между компонентами. Пока же пользователям iPhone 18 стоит ожидать эволюционный, а не революционный апгрейд, с акцентом на эффективность и ИИ-возможности.