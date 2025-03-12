Первый складной экран iPhone и складной экран Huawei будут иметь соотношение сторон экрана 4:3.

Компания Huawei объявила о проведении конференции, где представит новый мобильный телефон с необычным дизайном. Согласно слухам, устройство получит складной экран, а его анонс может усилить конкуренцию с Apple, которая также готовит свой первый складной iPhone. Обе компании, судя по данным инсайдеров, экспериментируют с нестандартными пропорциями экранов, что станет ключевой особенностью будущих моделей.

Ожидается, что Huawei продемонстрирует устройство с внутренним складным экраном размером около 6,28 дюймов и внешним дисплеем 3,48 дюйма. Внутренняя панель, по предварительным данным, будет иметь соотношение сторон 3:2, напоминая компактную версию планшета Mate Pad. Это решение может улучшить мультимедийный опыт, например, при просмотре видео или работе с приложениями. Релиз модели также ознаменует выход первой официальной версии собственной ОС HarmonyOS (Hongmeng), что подчёркивает стремление компании к технологической независимости.

Аналитики, включая Минг-Чи Куо, сообщают, что Apple планирует начать массовое производство складного iPhone в конце 2025 года. Устройство, выполненное в книжном стиле, получит внутренний экран 7,8 дюймов без видимых складок и внешний дисплей 5,5 дюймов. Толщина в сложенном состоянии составит около 9–9,5 мм, а в развёрнутом — всего 4,5–4,8 мм, что станет рекордом для подобных устройств. Корпус и шарнир будут изготовлены из титанового сплава и нержавеющей стали, что обеспечит лёгкость и прочность. Инсайдеры отмечают, что обе компании выбрали необычное соотношение сторон 4:3 для экранов, что противоречит традиционным стандартам. Это решение может быть связано с адаптацией интерфейсов под складной формат. Например, Huawei фокусируется на компактности, а Apple — на универсальности использования в различных ситуациях. Однако точные детали остаются загадкой. Ожидается, что презентация Huawei даст старт новой волне инноваций, а ответ Apple определит тренды на ближайшие годы. Пока ясно одно: гонка за лидерство в премиум-сегменте выходит на новый уровень.