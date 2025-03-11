При этом мощность зарядки может быть снижена с 100 Вт примерно до 80 Вт.

Слухи о грядущем смартфоне OnePlus Ace 5S, который может стать частью линейки 2025 года, активно обсуждаются в Интернете. Если верить инсайдерам, устройство станет первым в истории серии Ace с индексом «S», что указывает на его уникальное позиционирование. Модель, вероятно, будет конкурировать с топовыми устройствами линейки, такими как OnePlus Ace 5 Pro, благодаря мощной начинке и инновационным решениям.

Основой OnePlus Ace 5S, согласно утечкам, станет чипсет MediaTek Dimensity 9400+ — флагманский чипсет тайваньского производителя. Это первый случай, когда OnePlus использует топовый процессор MediaTek в серии Ace, что может сигнализировать о стратегии диверсификации платформ. Dimensity 9400+ обещает высокую энергоэффективность и производительность, что особенно важно для устройств с экранами высокого разрешения и продвинутой графикой. Смартфон также получит OLED-панель диагональю 6,83 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления до 120 Гц. Технология LTPS (Low-Temperature Polycrystalline Silicon) обеспечит низкое энергопотребление и яркую цветопередачу. Дизайн обещают минималистичным, с акцентом на удобство — например, сохранится фирменная кнопка «кубика Рубика» для быстрого доступа к функциям. Задняя камера с основным датчиком 50 МП и лаконичным модулем подчеркнëт сдержанный стиль.

Главной фишкой Ace 5S может стать аккумулятор ёмкостью 7000–7500 мА*ч — один из самых крупных в сегменте. Однако за это придётся «заплатить» снижением мощности зарядки до 80 Вт (для сравнения: Ace 5 Pro поддерживает 100 Вт). Такой шаг объясняется фокусом на автономность, что актуально для пользователей, ценящих долгую работу без подзарядки. В ноябре 2024 года OnePlus представила Ace 5 и Ace 5 Pro на Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Extreme Edition соответственно. Позже к ним добавился бюджетный Ace 5V с чипом MediaTek Dimensity 9 и ценой ниже 2000 юаней (примерно 24 000 руб.). Ace 5S, судя по слухам, займёт нишу между Pro-версией и базовой моделью, предлагая уникальный набор характеристик. Таким образом, серия охватит широкий спектр пользователей — от экономных до требовательных геймеров.

Если информация подтвердится, OnePlus Ace 5S станет ответом на растущий спрос на устройства с длительной автономностью без компромиссов в производительности. Его главными конкурентами могут стать смартфоны с аналогичными аккумуляторами, такие как модели серии Redmi Note с элементами премиум-сегмента. Успех Ace 5S будет зависеть от баланса цены и качества, особенно на фоне ожидаемого роста популярности процессоров MediaTek в 2025 году. Пока официальных комментариев от OnePlus нет.