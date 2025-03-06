Данный патент применяется в области технологии интерфейса мозг-компьютер (BCI), включая: получение первого сигнала, который представляет собой сигнал, собранный с мозговой ткани, и получение нисходящего сигнала обратной связи, а затем обработку первого сигнала на основе сигнала обратной связи.

Компания Huawei Technologies продолжает расширять границы инноваций, на этот раз в области интерфейсов мозг-компьютер (BCI). Серия недавно зарегистрированных патентов указывает на амбициозные планы компании в создании технологий, которые могут изменить подход к взаимодействию человека с машиной. В основе разработок Huawei лежит пара патентов, формирующих замкнутый цикл обработки сигналов. Первый, связанный с "методом обработки сигналов", фокусируется на улучшении стабильности декодирования нейронных данных. Вместо прямого анализа сигналов мозга система интегрирует обратную связь, что позволяет корректировать помехи и поддерживать точность работы даже при длительном использовании. Это решает проблему нестабильности, характерную для традиционных BCI-систем. Второй патент описывает "управление стимулятором", адаптирующим параметры электростимуляции под конкретные сценарии. Технология действует как "умный тюнер", автоматически настраивая интенсивность воздействия для достижения оптимального эффекта без риска перегрузки. Вместе оба решения создают полную цепочку: от сбора и интерпретации сигналов до точной обратной связи.

Huawei использует опыт, накопленный в сфере телекоммуникаций, для решения задач нейронауки. Например, методы подавления помех, применяемые в сетях 5G, адаптированы для фильтрации «шумов» в мозговых сигналах. Инновационным подходом стало также заимствование принципа кооперации базовых станций — аналогично тому, как в сетях взаимодействуют несколько устройств, система Huawei анализирует данные с разных точек, повышая точность декодирования. Этот трансграничный перенос технологий может стать ключевым преимуществом компании, позволяя обойти конкурентов за счёт уникального сочетания экспертизы в обработке сигналов и нейроинтерфейсах.

BCI-технологии считаются одним из самых перспективных направлений в IT и медицине. Они открывают возможности для реабилитации пациентов с неврологическими нарушениями, управления протезами силой мысли или даже прямого взаимодействия с устройствами без физических интерфейсов. Huawei, активно патентующая решения в этой области (включая анонсированное в июне 2023 года устройство для получения информации), позиционирует себя как ключевого игрока. Объединяя нейробиологию и телекоммуникационные наработки, компания может ускорить коммерциализацию BCI, сделав технологии более доступными и надёжными.