Это касается новых серий Xiaomi Civi 5 Pro и Honor 400.

Компании Xiaomi и Honor готовятся представить две новые модели — Civi 5 Pro и серию 400, которые продолжат конкуренцию в сегменте устройств среднего и премиум-класса. Оба бренда сделали акцент на интеграции искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения фотосъëмки, производительности и дизайна, однако подходы к реализации у них различаются.

По данным инсайдеров, Xiaomi Civi 5 Pro сохранит статус ультратонкого смартфона, но получит более мощную начинку. Ожидается, что устройство будет работать на чипсете Snapdragon 8s Elite, который занимает промежуточное положение между Snapdragon 8 Gen2 и 8 Gen3. Это обеспечит баланс между энергоэффективностью и высокой производительностью. Главным обновлением станет тройная камера, разработанная совместно с Leica. Основной 50-мегапиксельный сенсор будет дополнен сверхширокоугольным и телеобъективом с поддержкой 3-кратного оптического зума и стабилизацией OIS.

Алгоритмы ИИ оптимизируют цветопередачу и детализацию в условиях слабого освещения, а также в портретном режиме. На передней панели разместится двойная 32-мегапиксельная камера с центральными отверстиями. Технология Leica Imaging Brain позволит динамически корректировать свет и тени, а ИИ-алгоритмы автоматически подберут параметры для улучшения кожи и размытия фона. Дополнительно функция многокадрового синтеза повысит чёткость и динамический диапазон селфи.

Серия Honor 400, согласно утечкам, будет включать стандартную и Pro-версии. Базовая модель получит Snapdragon 7 Gen4, а топовая — Snapdragon 8 Gen3, что сделает её конкурентом флагманов. В плане камер линейка сделает ставку на большой сенсор для основной камеры, а Pro-версия добавит перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом.

Для фронтальной съëмки Honor разработал ИИ-решение с двумя камерами, которое фокусируется на создании «объëмных портретов». Алгоритмы глубокого обучения проработают текстуру кожи, черты лица и плавные переходы между оттенками, стремясь к максимальной естественности. Это может стать ответом на популярность «живых» селфи в соцсетях.

По предварительным данным, анонс Xiaomi Civi 5 Pro состоится в апреле, а серия Honor 400 дебютирует в конце апреля — начале мая.

Обе линейки нацелены на аудиторию, ценящую сочетание стиля, мощности и интеллектуальных функций, что делает их прямыми конкурентами в сегменте доступных премиум-устройств. При этом, если Xiaomi делает ставку на коллаборации с известными брендами вроде Leica, то Honor экспериментирует с машинным обучением для персонализации функций.