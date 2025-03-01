Изначально полагалось, что серия Pura 80 будет запущена уже в апреле.

Первая половина 2024 года стала периодом напряжённой конкуренции на рынке смартфонов. Крупные бренды, включая Xiaomi, Vivo и OPPO, анонсируют флагманские модели, такие как Xiaomi 15 Ultra, Vivo X200 Ultra и OPPO Find X8 Ultra, стремясь удивить пользователей инновациями. Однако главным источником неопределенности остаётся Huawei, чья серия Pura 80 оказалась в центре слухов о возможных задержках.

Изначально ожидалось, что Huawei Pura 80 дебютирует в апреле, следуя графику прошлых лет. Однако инсайдеры предполагают, что релиз может сместиться на май–июль, а следующая серия Mate 80 и вовсе рискует выйти только в конце года или в 2026-м. Источники, в том числе пользователь Пэн Пэнцзюнь, подчёркивают, что информация носит предположительный характер, а официального подтверждения от компании пока нет. Параллельно Huawei готовит к выпуску другие устройства: компактный складной телефон Pocket 3, Nova14 и премиальный складной смартфон, напоминающий Mate XT прошлого поколения.

Несмотря на неясность с датами, Huawei продолжает повышать интерес аудитории к своей продукции. В ближайшее время бренд планирует представить смартфон «новой формы», созданный специально для экосистемы Hongmeng. Детали дизайна держатся в секрете, но компания акцентирует, что устройство станет шагом к развитию «нативной» ОС. 2025 год объявлен ключевым для экосистемы Hongmeng, что подразумевает волну новинок, хотя их точный график остаётся загадкой даже для аналитиков.

Эксперты отмечают, что сдвиги в релизах могут быть связаны с адаптацией под глобальные требования, включая сложности с поставками компонентов и усиление конкуренции. Тем не менее, Huawei сохраняет репутацию бренда, способного предлагать технологичные решения — от камер Leica до складных форматов. Поклонники компании уверены: задержки окупятся качеством, а анонсированные устройства укрепят позиции бренда в сегменте премиум-смартфонов.