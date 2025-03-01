Новое поколение видеокарт RX 9070 и RX 9070 XT на архитектуре RDNA 4 предлагает геймерам и не только рекордную производительность, улучшенный ИИ-рендеринг и поддержку 4K.

Компания AMD представила долгожданные видеокарты серии Radeon RX 9000, основанные на архитектуре RDNA 4. В линейку вошли две модели — RX 9070 и RX 9070 XT.

Новое поколение графических процессоров AMD фокусируется на трёх ключевых аспектах: производительность, искусственный интеллект и поддержка дисплеев. Архитектура RDNA 4 приносит усовершенствованный ускоритель трассировки лучей третьего поколения. Для задач, связанных с ИИ, видеокарты получили ускорители второго поколения, которые, по заявлениям AMD, увеличивают пропускную способность INT8 для разрежëнных матриц в 8 раз по сравнению с предыдущим поколением RDNA 3. Это открывает возможности не только для улучшения игрового процесса, но и для работы с генеративными нейросетями, обработки медиаконтента и 3D-рендеринга.

Обе модели оснащены 16 ГБ видеопамяти. В рамках платформы представлены два новых модуля:

- Radiance Display Engine — поддерживает современные стандарты вывода изображения, включая высокую частоту обновления и расширенный динамический диапазон (HDR).

- Enhanced Media Engine — оптимизирует кодирование и декодирование видео, улучшая качество потоковой передачи и записи.

Старт продаж RX 9070 и RX 9070 XT состоялся 28 февраля в партнёрстве с JD.com и ведущими производителями, включая ASUS, Gigabyte, Sapphire и XFX. Минимальная цена в Китае составила 4499 юаней (около 55 000 рублей). Для сравнения: видеокарты NVIDIA RTX 4070 стартуют от $550, но предлагают 12 ГБ памяти.

Как отметил Дэвид Ванг, старший вице-президент AMD, серия RX 9000 создана для тех, кто хочет «заглянуть в будущее». Упор на совместимость с технологиями следующего поколения, такими как трассировка лучей в реальном времени и AI-рендеринг, должен обеспечить долгосрочную актуальность этих карт. Учитывая, что RDNA 3 ранее показала достойные результаты в тестах на энергоэффективность, новая архитектура может стать фаворитом среди тех, кто ищет апгрейд без переплаты за топовые модели.