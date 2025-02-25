Также особенностью является то, что он поддерживает защиту от пыли и воды IP69+IP68+IP66 полного уровня.

25 февраля компания Realme анонсировала новый смартфон Neo7 SE — устройство, сочетающее передовые технологии и доступность. Презентация подчеркнула амбиции бренда укрепиться в среднем ценовом сегменте с моделью, которая бросает вызов даже флагманам.

В основе Neo7 SE лежит новейший чипсет MediaTek Dimensity 8400-Max с восьмиядерной архитектурой Cortex-A725 и графикой Mali-G720 MC7. Тактовая частота до 3.25 ГГц обеспечивает молниеносную работу приложений и игр. В тестах AnTuTu устройство демонстрирует результат свыше 1.88 млн баллов, опережая большинство аналогов своей категории. Для геймеров важным преимуществом станет поддержка стабильных 120 кадров/с в Genshin Impact, благодаря фирменному оптимизатору GT Performance и системе охлаждения с панелью площадью 7700 мм² — самой большой среди конкурентов.

Смартфон получил OLED-дисплей диагональю 6.78 дюймов с разрешением 2780×1264 пикселей и частотой обновления 120 Гц для плавной анимации. Пиковая яркость достигает 6000 нит в зонах подсветки HDR-контента и 1600 нит для всего экрана — это один из лучших показателей в классе, обеспечивающий комфортный просмотр даже под прямыми солнечными лучами. Neo7 SE оснащён аккумулятором Titan ёмкостью 7000 мА*ч — такого запаса энергии хватит на два дня активного использования. Технология быстрой зарядки мощностью 80 Вт позволяет восполнить заряд до 50% всего за 15 минут (по аналогии с другими моделями Realme).

Устройство соответствует стандартам защиты IP69/IP68/IP66, что гарантирует устойчивость к воде, пыли и экстремальным температурам — редкая особенность для моделей данного сегмента рынка. Основная камера включает датчик Sony IMX882 на 50 МП с поддержкой ночного режима и сверхширокоугольный объектив на 8 МП для панорамных снимков. Фронтальная камера на 16 МП с AI-улучшениями обещает качественные селфи даже при слабом освещении. Realme Neo7 SE предлагается в четырех вариантах:

- 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ — 1799 юаней (~22 000 руб.);

- 12 ГБ + 256 ГБ —1899 юаней (~23 000 руб.);

- 12 ГБ +512 ГБ —2199 юаней (~26 500 руб.);

- Топовая версия 16 ГБ +512 ГБ —2499 юаней (~30 000 руб.).

По данным аналитиков GadgetMasters, Neo7 SE может стать лидером продаж, благодаря балансу цены и характеристик. Ожидается, что устройство поступит в продажу в Китае в марте, а глобальный релиз запланирован на второй квартал 2025 года. С учётом агрессивной ценовой политики Realme новинка составит конкуренцию Redmi Note 13 Pro+ и Poco X6 Pro, предлагая аналогичные параметры за меньшие деньги.