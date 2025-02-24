Verde в переводе с испанского означает «зелëный».

Компания Huawei готовится представить новинку, которая может изменить представление о складных устройствах. Согласно данным инсайдеров, кодовое имя модели — Verde (в переводе с испанского — «зелёный»), а её анонс запланирован на март 2024 года. Ожидается, что Huawei Pocket 3 станет первым в линейке бренда смартфоном, полностью созданным для экосистемы Hongmeng NEXT.

Исполнительный директор Huawei Юй Чэндун на своей странице в Weibo намекнул, что устройство предложит нестандартный дизайн и станет «продуктом, о котором другие не смогут и подумать». Речь идёт не только о новой конструкции, но и о глубокой оптимизации под собственную ОС Hongmeng. Это означает отказ от Android-совместимости в пользу полностью независимой платформы, что позволит улучшить производительность и энергоэффективность. Важной частью стратегии Huawei стало сотрудничество с гигантами цифровой индустрии — Tencent, ByteDance (владелец TikTok), Alibaba и Meituan. Эти компании активно адаптируют свои приложения (например, Ele.me, Meituan, Migu Video) под особенности складного форм-фактора.

По сравнению с предыдущим поколением (Pocket 2), новинка получит улучшенную адаптацию ПО для внешнего экрана. HarmonyOS 4 уже демонстрировала возможности взаимодействия с «окошками» приложений, но в Hongmeng NEXT разработчики обещают ещё более плавную работу интерфейса и расширенную поддержку сервисов.