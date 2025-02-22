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СтарыйДед
Xiaomi Mi 15 Ultra будет оснащëн четырëхкамерной системой с двойным телеобъективом
Один из обьективов имеет разрешение 200 Мп и эквивалентное фокусное расстояние 100 мм.

Ожидаемый анонс Xiaomi 15 Ultra уже привлёк внимание технологических энтузиастов. Согласно последним данным от инсайдера, устройство получит масштабные улучшения в области фототехники и производительности, сохранив фирменный дизайн бренда.

Главным акцентом модели станет усовершенствованная четырёхкамерная система Leica. Основной датчик размером 1 дюйм и разрешением 50 Мп предположительно основан на сенсоре Sony — подобные решения уже зарекомендовали себя в премиальных смартфонах. Сверхширокоугольный модуль на 50 Мп использует технологию Samsung JN5. Телеобъективы Xiaomi 15 Ultra выделяются необычной конфигурацией: первый обладает фокусным расстоянием 70 мм и светосилой f/1.8 при разрешении 50 Мп, второй — перископический модуль на 200 Мп с фокусным расстоянием 100 мм и диафрагмой f/2.6. Такая комбинация позволит приближать объекты без потери качества и создавать портреты с художественным размытием фона.  

Спереди устройство получило OLED-панель от CSOT с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Экран выполнен по схеме с центральным отверстием для селфи-камеры и минимальными рамками. Задняя панель сохранит узнаваемый стиль Xiaomi: модуль камеры Leica с четырьмя объективами получил новую компоновку линз, но остался визуальной доминантой корпуса.

Основой Xiaomi 15 Ultra станет достойный чипсет Snapdragon 8 Gen 3 — он гарантирует высокую скорость работы даже в ресурсоëмких приложениях. Автономность обеспечит аккумулятор на 6000 мА*ч с поддержкой проводной зарядки 100 Вт и беспроводной опции. Ожидается, что презентация Xiaomi 15 Ultra состоится в конце февраля. Устройство может задать новый стандарт для флагманов 2024 года благодаря сочетанию инновационной фотосистемы, мощного «железа» и эргономичного дизайна. Поклонники бренда уже называют его главным конкурентом будущих новинок Samsung и Apple. 

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