17 мая состоится конференция Nintendo Switch 2 Hong Kong Experience, где можно будет опробовать еë в действии.

Компания Nintendo сделала важный шаг к запуску своей долгожданной консоли следующего поколения — Switch 2. Согласно официальному заявлению от 21 февраля, в Гонконге с 17 по 18 мая 2025 года пройдёт специальное мероприятие в выставочном центре, где игроки смогут лично опробовать новинку. Для участия потребуется учётная запись Nintendo, а детали регистрации станут известны позже. Это событие станет первым публичным тестированием устройства перед его релизом.

Ранее компания анонсировала презентацию Switch 2 в формате прямой трансляции, которая состоится 2 апреля 2025 года в 21:00 по местному времени (GMT+8). Ожидается, что во время эфира зрители увидят консоль «вблизи», а разработчики раскроют ключевые особенности платформы и эксклюзивные проекты. Это событие может стать отправной точкой для старта предзаказов и финального формирования ценовой стратегии.

Одной из главных новостей стало подтверждение обратной совместимости Switch 2 с картриджами оригинальной Nintendo Switch. Это решение позволит владельцам предыдущей версии консоли сократить расходы на покупку игр и продолжить использование уже имеющейся библиотеки. Аналитики отмечают, что такой подход укрепляет лояльность аудитории и помогает плавно перейти к новому поколению устройств без потери контента — стратегия, которую ранее успешно применяли Sony и Microsoft в своих консолях PS5 и Xbox Series X/S.

Согласно данным инсайдеров и официальным намёкам, дизайн Switch 2 сохранит гибридный формат «консоль + портативное устройство», но получит ряд улучшений:

- Увеличенный экран. Диагональ станет больше, что повысит удобство игры в портативном режиме;

- Магнитные джойстики. Новая конструкция контроллеров обеспечит более надёжное крепление к основной консоли;

- Дополнительный порт USB-C. Разъëм на верхней грани упростит подключение периферии и зарядку в разных сценариях использования.

Эти изменения направлены на устранение «болевых точек» оригинальной Switch, такой как риск расшатывания джойстиков Joy-Con со временем (проблема, известная как «дрейф джойстиков»). Решение сохранить обратную совместимость и улучшить существующий дизайн вместо радикальных изменений отражает осторожный подход компании к переходу на новое поколение устройств. По мнению экспертов, Nintendo фокусируется на постепенной модернизации экосистемы, чтобы не потерять аудиторию, которая оценила простоту и универсальность оригинальной Switch — самой продаваемой консоли в истории компании (более 140 млн проданных единиц).

Параллельно с техническими апдейтами Nintendo продолжает развивать эксклюзивные франшизы вроде "The Legend of Zelda" и "Super Mario", которые остаются ключевым аргументом для покупки её устройств. Анонсы новых игр для Switch 2 ожидаются как во время апрельской трансляции, так и на летних выставках вроде Gamescom.