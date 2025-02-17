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СтарыйДед
OPPO Find N5 анонсирует новые функции, одна из которых дистанционное управление компьютером
Новая операционная система ColorOS 15 будет поддерживать функцию OPPO Office Assistant.

OPPO готовится представить новый складной флагман Find N5, который обещает стать самым тонким в мире устройством такого типа. А теперь компания анонсировала ряд инновационных функций. Find N5 будет работать на новой операционной системе ColorOS 15, которая включает функцию OPPO Office Assistant. Эта технология позволяет пользователям удалённо подключаться к компьютерам одним касанием, что даёт возможность управлять ПК и выполнять офисные задачи из любого места. Будь то срочное утверждение документов, редактирование файлов или доступ к важной информации, Find N5 становится мощным инструментом для работы без необходимости носить с собой ноутбук. 

Устройство также поддерживает функцию разделённого экрана для удалённой передачи файлов, что ещё больше повышает удобство мобильного офиса. Кроме того, Find N5 станет первым смартфоном с интегрированным искусственным интеллектом DeepSeek-R1, который можно активировать голосовой командой через ассистента Xiaobu. Несмотря на рекордно тонкий корпус толщиной всего 8,93 мм, Find N5 поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Кроме того, более 10 миллионов автомобилей уже совместимы с его технологией быстрой беспроводной зарядки OPPO. 

Официальная презентация OPPO Find N5 назначена на 20 февраля 2025 года. Устройство уже доступно для предварительного заказа в некоторых странах, например, в Сингапуре, где компания предлагает стилус OPPO Pen в качестве бонуса. 

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Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
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Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Nvidia&Intel Hater
17:06
Он защекан и хомик.Один из самых обоссываемых тут персонажей.Его не чмырил разве такой же чмырь и содомит шешун только.все остальные чмырили
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Маэстро
17:06
извини, это место занято тобой, у меня от твоего лизания зад блестит
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
Хамзат Ингуш
17:03
неплохо ты у бояры лижеш дупу. послушный песик. он тебя хоть *кормит*?
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
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