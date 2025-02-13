Данное решение связано с целью Apple сделать 3D-распознавание лиц под экраном.

В ближайшие месяцы ожидается выпуск нового поколения iPhone 17, и появляется всё больше информации о грядущих изменениях в этой серии смартфонов. Особое внимание привлекает усовершенствование системы Face ID, которое может значительно изменить внешний вид устройств. По данным из различных источников, Apple планирует внедрить инновационную технологию металинз в iPhone 17 Pro Max. Эта технология позволит интегрировать компоненты Face ID (приёмник и передатчик) в более компактную структуру, что приведёт к уменьшению размера Dynamic Island. Такое решение не только улучшит эстетику устройства, но и увеличит полезную площадь экрана.

Ожидается, что применение металинз станет промежуточным шагом на пути к полностью подэкранной системе распознавания лиц. Apple стремится постепенно уменьшать размер Dynamic Island, приближаясь к идеалу полноэкранного дисплея без вырезов. Интересно отметить, что технология металинз может найти применение не только в смартфонах, но и в будущих моделях iPad Pro и даже в ожидаемом складном iPad. Это свидетельствует о стратегическом подходе Apple к унификации технологий между своей продуктовой линейки. Однако важно учитывать, что внедрение новой технологии может быть ограничено только топовой моделью iPhone 17 Pro Max, возможно, из-за соображений стоимости. Остальные модели серии, вероятно, сохранят текущий дизайн Dynamic Island, аналогичный iPhone 16.

Применение металинз позволит не только уменьшить размер компонентов Face ID, но и сохранить, а возможно, даже улучшить качество распознавания. Это особенно важно, учитывая, что Face ID является ключевой функцией безопасности в устройствах Apple. Таким образом, ожидаемые изменения в iPhone 17, особенно в модели Pro Max, демонстрируют стремление Apple к постоянному совершенствованию своих продуктов, балансируя между инновациями, функциональностью и эстетикой.