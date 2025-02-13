Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
В iPhone 17 Pro Max будет уменьшен размер Dynamic Island
Данное решение связано с целью Apple сделать 3D-распознавание лиц под экраном.

В ближайшие месяцы ожидается выпуск нового поколения iPhone 17, и появляется всё больше информации о грядущих изменениях в этой серии смартфонов. Особое внимание привлекает усовершенствование системы Face ID, которое может значительно изменить внешний вид устройств. По данным из различных источников, Apple планирует внедрить инновационную технологию металинз в iPhone 17 Pro Max. Эта технология позволит интегрировать компоненты Face ID (приёмник и передатчик) в более компактную структуру, что приведёт к уменьшению размера Dynamic Island. Такое решение не только улучшит эстетику устройства, но и увеличит полезную площадь экрана.

Ожидается, что применение металинз станет промежуточным шагом на пути к полностью подэкранной системе распознавания лиц. Apple стремится постепенно уменьшать размер Dynamic Island, приближаясь к идеалу полноэкранного дисплея без вырезов. Интересно отметить, что технология металинз может найти применение не только в смартфонах, но и в будущих моделях iPad Pro и даже в ожидаемом складном iPad. Это свидетельствует о стратегическом подходе Apple к унификации технологий между своей продуктовой линейки. Однако важно учитывать, что внедрение новой технологии может быть ограничено только топовой моделью iPhone 17 Pro Max, возможно, из-за соображений стоимости. Остальные модели серии, вероятно, сохранят текущий дизайн Dynamic Island, аналогичный iPhone 16.

Применение металинз позволит не только уменьшить размер компонентов Face ID, но и сохранить, а возможно, даже улучшить качество распознавания. Это особенно важно, учитывая, что Face ID является ключевой функцией безопасности в устройствах Apple. Таким образом, ожидаемые изменения в iPhone 17, особенно в модели Pro Max, демонстрируют стремление Apple к постоянному совершенствованию своих продуктов, балансируя между инновациями, функциональностью и эстетикой.

#apple #смартфон #iphone #смартфон 2024 #смартфон 2025 #iphone 17 #iphone 17 pro #iphone 17 pro max #динамический остров
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина планирует купить у Болгарии российские реакторы за $1 млрд для модернизации ХАЭС
3
После отключения от системы БРЭЛЛ цены на электричество в Латвии, Эстонии и Литве заметно выросли
10
Крупнейший в России металлургический завод освоил новые марки стали для автомобилестроения
1
Канадский магазин опубликовал цены на RX 9070 и RX 9070 XT — самая доступная модель стоит $586
11
Согласно исследованию, китайские чипы демонстрируют десятикратное преимущество над Nvidia
3
GTA 6 полностью играбельна и проходит финальное тестирование
+
GeForce GTX 1650 смогла потянуть ААА-игры 2025 года c высоким FPS
6
На Солнце произошла вспышка класса M продолжительностью почти полчаса
+
Зарегистрирован первый случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при веб-серфинге
9
Су-57 из-за особого дозвукового воздухозаборника превосходит конкурентов по сверхзвуковой дальности
+
Случай выгорания RTX 5090 FE: разъем блока питания нагрелся до температуры в 150°C
7
РЖД готовы начать масштабную стройку ВСМ Москва - Петербург
1
Эксперты опровергли информацию о том, что GeForce RTX 5060 получит версию с 16 ГБ VRAM
2
MWM: Показательные полёты F-35 в Индии после Су-57 поставили бы первый в невыгодное положение
2
Der8auer выяснил причину оплавления 12VHPWR на видеокарте RTX 5090
10
Bloomberg: министр финансов США направится в Киев договариваться о полезных ископаемых
5
Microsoft убрала страницу с описанием процесса удаления Edge, которая оказалась его рекламой
1
В Hardware Unboxed предположили, почему NVIDIA не стала выпускать RTX 4050 и RTX 5050
6
Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Триумфатор-М» сбивать схожие с «Орешником» ракеты
+
NVIDIA GeForce RTX 5060 не получит 16 ГБ памяти
+

Популярные статьи

Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 1-я часть
+
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
54
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
82
Утилита dgVoodoo 2 - создаем ремастер старых игр на примере Starship Troopers: Terran Ascendancy
5
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
24
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
17
Microsoft с Xbox начали третью масштабную кампанию против консолей PlayStation и геймеров
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
4
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
5
Лучшие эмуляторы Nintendo Switch в 2025 году на ПК
+

Сейчас обсуждают

Mallory
16:07
Ты еще и читать не умеешь. Ты сам, своими руками нажал "удалить все разделы и создать разделы автоматически", а потом жалуешь что сделало не так как ты того хотел. У тебя с головой все в порядке? Хоч...
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
Чaтo - -- - Бoт
16:07
Ларри Джонсон: Трамп говорит Украине и НАТО: "Вы уволены !" https://aftershock.news/?q=node/1474955 Кiшка бросила кiтят...
Трамп считает, что Украина не вернёт территории и не вступит в НАТО
slikts
15:57
Потребовать они могут; путь покопаются в ХХХ гинекологини...
Страны Европы потребовали участия в переговорах по Украине
Александр
15:56
Не знаю кому как, а мне Борда заходит намного лучше, чем всякие куберпук и ведьмаки, да и сталкеры туда же. Может графон и специфический, но зато динамика "того самого" Анриала! Короче, что может быть...
Borderlands 4 выйдет 23 сентября на ПК и консолях, выпущен новый игровой трейлер
Envу
15:52
1. RX 9070 XT судя по всему будет быстрее чем rtx 5070 ti процентов на 10-15. 2. FSR 4 - полный аналог DLSS основанный на ИИ. 3. В лучах RX 9070 XT идет на уровне RTX 5070 ti - по предварительным тест...
Канадский магазин опубликовал цены на RX 9070 и RX 9070 XT — самая доступная модель стоит $586
typym6ek
15:49
Ждём, а то уже хочется побродить с друганами поискать вещички. Таких пострелушек мало, где надо исследовать и искать вещи.
Borderlands 4 выйдет 23 сентября на ПК и консолях, выпущен новый игровой трейлер
slikts
15:48
Поющие славу стране 404, почему вы здесь с дивана пишите? Пора уже быть в окопах с ВСУ. *Я из ЕС; ни за кого не "воюю".
Страны Европы потребовали участия в переговорах по Украине
typym6ek
15:47
Ахахахахаах торпеда выглядит, как будто пластик от жары потёк... Просто дичь.
АвтоВАЗ оценил новую Lada Iskra в базовой версии в 1,2 млн рублей
Nvidia&Intel Hater
15:47
ему и косить не надо,это же убогий трусикер
Трамп считает, что Украина не вернёт территории и не вступит в НАТО
Rafen
15:46
шапочку из фольги этому сонибойскому месье
Microsoft с Xbox начали третью масштабную кампанию против консолей PlayStation и геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем