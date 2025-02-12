Он будет оснащëн процессором MediaTek Dimensity 6300 и операционной системой One UI 7.0 на базе Android 15.

В сентябре 2024 года компания Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A06 в ряде стран. Это устройство отличается хорошим соотношением цены и качества, однако отсутствие поддержки 5G выглядит несколько устаревшим на фоне общей тенденции к распространению этой технологии даже в бюджетном сегменте. Учитывая запросы пользователей, Samsung готовит к выпуску обновлённую версию - Galaxy A06 5G.

По имеющейся информации, новинка получит 6,7-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Основная камера будет представлена 50-мегапиксельным модулем с автофокусом и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Фронтальная камера получит разрешение 8 Мп. В качестве чипсет будет использоваться MediaTek Dimensity 6300. Ожидаются различные конфигурации памяти: 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ с возможностью расширения внутреннего хранилища картой microSD до 1,5 ТБ. Одним из ключевых улучшений станет операционная система One UI 7.0 на базе Android 15. Samsung обещает четыре крупных обновления ОС и четыре года обновлений безопасности, что значительно превосходит показатели предыдущей модели.

Ёмкость аккумулятора составит 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Помимо Wi-Fi 5 и 5G, устройство получит боковой сканер отпечатков пальцев, один динамик с поддержкой Dolby Atmos и защиту от воды и пыли по стандарту IP54. Габариты смартфона составят 163,3×77,3×8,0 мм при весе около 191 грамма. Ожидается, что Galaxy A06 5G будет доступен в синем, чёрном, светло-сером и светло-зелëном цветах. По сравнению с оригинальным Galaxy A06, новая модель отличается не только поддержкой 5G и более мощным процессором, но и значительно улучшенной политикой обновлений программного обеспечения. Точная дата выхода и стоимость Galaxy A06 5G пока не объявлены, но ожидается, что дополнительная информация появится в ближайшее время.