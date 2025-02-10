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СтарыйДед
Vivo подаëт заявку на регистрацию торговой марки «vPhone»
Vivo, вслед за OPPO, подала заявку на регистрацию торговой марки похожей по названию на iPhone

В последнее время на рынке смартфонов наблюдается интересная тенденция - крупные китайские производители начали подавать заявки на регистрацию товарных знаков, напоминающих название iPhone от Apple. 

Недавно стало известно, что компания Vivo Mobile Communications подала заявку на регистрацию товарного знака "vphone" в категории научных приборов. Этот шаг последовал за аналогичным действием OPPO, которая ранее подала заявку на регистрацию марки "ophone". Интересно, что ранее Vivo уже выпустила смартфон X200 Pro mini, который многие пользователи в шутку прозвали "vPhone" из-за его компактного прямоугольного дизайна, напоминающего продукцию Apple. Однако пока неясно, планирует ли Vivo действительно выпускать линейку устройств под брендом vPhone, или это лишь защитный ход для предотвращения использования схожих названий конкурентами. Что касается OPPO, компания недавно представила модель Reno13 Pro, дизайн которой многие сравнивают с iPhone. Возможно, регистрация марки "ophone" связана с планами по развитию этого направления.


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