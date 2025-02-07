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СтарыйДед
REDMI K60 Pro получиш официальную версию Surge OS 2 с поддержкой Super XiaoAi
Кроме того, обновлены системные анимации и некоторые значки.

7 февраля 2025 года REDMI K60 Pro получил обновление операционной системы до версии Xiaomi Pengpai OS 2 (OS2.0.102.0.VMKCNXM). Это обновление принесло ряд новых функций и оптимизаций, направленных на улучшение пользовательского опыта. Одним из ключевых улучшений стала обновлëнная системная анимация. Теперь строка подсказок жестов следует за движением окна, что делает процесс открытия и закрытия приложений более интуитивным и плавным. При быстром переключении между несколькими приложениями система отображает анимацию одновременного открытия или закрытия, улучшая визуальную непрерывность.

На системном уровне добавлена функция быстрой очистки буфера обмена одним нажатием, что позволяет пользователям оперативно удалять конфиденциальную информацию. Также была оптимизирована логика отображения значка Bluetooth в строке состояния для более чёткого понимания статуса соединения. Функция свободного окна получила новую подсказку для ввода видеоуроков в панели инструментов вызова, расширяя возможности настройки во время видеозвонков. На рабочем столе после закрытия окна поиска теперь доступен вариант макета 4x6, что делает организацию рабочего пространства более гибкой. В центре управления появилась страница регулировки яркости фонарика и функция настройки яркости вспышки. Добавлено уведомление об использовании фонарика для лучшего контроля его статуса.

Одним из главных нововведений стала функция Super Xiaoai - интеллектуальный помощник на базе искусственного интеллекта. Super Xiaoai обладает новым визуальным дизайном, несколькими способами активации и способностью реагировать на команды пользователя в любое время. Благодаря технологии мультимодального взаимодействия, Super Xiaoai может воспринимать как реальный мир, так и контент на экране, предоставляя более интеллектуальные и удобные услуги.

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