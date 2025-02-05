Были открыты гигантская экзопланета «Gaia-4b» и коричневый карлик «Gaia-5b».

Космический зонд Gaia Европейского космического агентства (ЕКА) совершил прорыв в области обнаружения экзопланет. 4 февраля 2025 года ЕКА объявило об открытии гигантской экзопланеты Gaia-4b и коричневого карлика Gaia-5b с помощью данных, полученных этим аппаратом. Это первый случай, когда Gaia обнаружила новую планету, используя метод звëздных колебаний.

Gaia-4b представляет собой массивную газовую планету, в 12 раз превышающую массу Юпитера. Она вращается вокруг звезды Gaia-4, находящейся на расстоянии 244 световых лет от Земли, с периодом обращения 570 дней. Gaia-5b является коричневым карликом массой около 21 юпитерианской, орбитальный период которого пока не уточняется. Он вращается вокруг звезды Gaia-5, удалённой от нас на 134 световых года.

Художественное представление планеты

Запущенный в 2013 году, космический аппарат Gaia использует высокоточные астрометрические измерения для отслеживания движения звёзд и создания детальной трёхмерной карты нашей галактики. Метод обнаружения планет основан на регистрации гравитационных возмущений, вызываемых планетами в движении родительских звезд. В 2022 году ЕКА опубликовало три каталога звёзд, предположительно имеющих планетные системы. Для подтверждения существования Gaia-4b и Gaia-5b исследователи объединили данные наземных спектральных наблюдений с измерениями лучевых скоростей. Такой комплексный подход позволил получить детальную информацию об орбитальных параметрах и массах этих объектов.

Большинство звезд в Млечном Пути (около 75%) относятся к маломассивным. Хотя массивные планеты у таких звёзд встречаются относительно редко, их легче обнаружить методом звёздных колебаний. Ожидается, что следующий релиз данных миссии Gaia, запланированный на 2026 год, позволит открыть ещё больше планет и коричневых карликов.