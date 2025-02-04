Подобное исследование уже было опубликовано в сентябре 2024 года.

Австралийское агентство по радиационной защите и ядерной безопасности (ARPANSA) сегодня опубликовало коммюнике, в котором говорится, что международное исследование, проведенное по заказу Всемирной организации здравоохранения, показало, что использование мобильных телефонов связано с лейкемией, лимфомой, раком щитовидной железы, никакой связи между различными видами рака, такими как рак полости рта.

Это уже торой отчет, опубликованный агентством по этой теме. Предыдущий отчëт был опубликован в сентябре 2024 года, в нем чётко указывалось, что нет никакой корреляции между раком мозга (также и другими видами рака головы и шеи) и использованием мобильных телефонов. Исследовательская группа проанализировала более 5000 результатов соответствующих исследований и в окончательном анализе приняла 26 репрезентативных исследований. В результате углубленного анализа этих данных было окончательно подтверждено, что не существует существенной корреляции между излучением мобильных телефонов и различными видами рака, такими как лейкемия.

Кен Карипидис, доцент ARPANSA и один из авторов исследования, сказал, что в исследовании были оценены все имеющиеся доказательства связи между использованием мобильных телефонов, излучением от вышек сотовой связи, профессиональным воздействием радиоволн и различными видами рака. Исследовательская группа провела всесторонний анализ всех типов рака, но смогла прийти лишь к однозначному выводу, что воздействие радиоволн мобильного телефона не связано с вышеупомянутыми типами рака. Карипидис также отметил, что доказательств связи между другими видами рака и излучением от радиотехнических устройств меньше, чем в исследовании рака мозга, поэтому исследовательская группа не так уверена в своих выводах относительно этих видов рака, как относительно рака мозга.

Исследовательская группа выразила надежду, что это исследование обогатит систему знаний о связи между радиотехнологиями и раком. ARPANSA «продолжит исследовать и оценивать имеющиеся научные данные для поддержки разработки стандартов воздействия радиоволн и предоставления рекомендаций в области общественного здравоохранения»."