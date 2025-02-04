Самое практичное изменение в этом обновлении находится, как не странно, в калькуляторе.

Компания Apple неожиданно выпустила специальную версию iOS 18.3 для смартфонов серии iPhone 11. Это обновление под номером 22D64 вышло через неделю после того, как другие модели iPhone получили обновление версии 22D63.

Новая версия iOS 18.3 для iPhone 11 содержит несколько важных исправлений. Например, теперь в приложении "Калькулятор" можно повторить последнее вычисление, нажав несколько раз клавишу со знаком равенства. Это удобно при выполнении однотипных расчетов. Исправлена ошибка, из-за которой клавиатура могла внезапно исчезать при вызове голосового помощника Siri. Также устранена проблема с воспроизведением музыки в Apple Music - теперь песня не продолжает играть после закрытия приложения. Владельцы iPhone 11 могут установить обновление через меню "Настройки" - "Основные" - "Обновление ПО". Процесс занимает около 15 минут.

Интересно, что для более новых моделей iPhone компания Apple выпустила другую версию iOS 18.3 с расширенными функциями искусственного интеллекта. Однако сам факт выхода эксклюзивного обновления для iPhone 11 говорит о том, что Apple продолжает поддерживать даже относительно старые устройства. Такой подход позволяет компании одновременно привлекать пользователей к покупке новых моделей с передовыми возможностями и сохранять лояльность владельцев прошлых поколений iPhone. Это выгодно отличает Apple от многих других производителей, прекращающих поддержку устройств через 2-3 года после выхода.