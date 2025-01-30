Обновление включает модернизированный AI Portal 2.0, улучшение камеры, приложений и многое другое.

29 января стало известно, что смартфоны Realme 13 Pro Extreme Edition и 13 Pro+ начали получать обновление до Realme UI 6 с версией 15.0.0.400. Это обновление приносит множество новых функций и улучшений, которые существенно повышают пользовательский опыт.

В новой версии представлен АI Portal 2.0, который позволяет улучшить эффективность работы благодаря новой функции перетаскивания. Теперь в фотоальбоме можно отображать даты при перетаскивании бокового ползунка, что повышает эффективность поиска фотографий. Добавлена функция фильтрации альбомов по категориям «Фото», «Видео» и «Коллекции», что облегчает просмотр и упорядочивание альбомов. Кроме того, появилась поддержка шифрования всего фотоальбома для эффективного управления личными фотографиями и видео. В приложении погоды теперь доступна информация о рейтинге городов по качеству воздуха и вероятности осадков на ближайшие 15 дней. Виджет главного экрана погоды оптимизирован для более эстетичного дизайна.





В качестве дополнительных функций добавлена информация о зарядке и поддержка фонарика в режиме Fluid Cloud. Новая команда Xiaobu позволяет добавлять команды одним касанием на рабочий стол. Плавающие окна теперь можно перетаскивать до максимального размера и отображать в полноэкранном режиме. Служба управления файлами «Рекомендации по файлам» обеспечивает быстрый доступ к последним файлам. Кроме того, были устранены проблемы с ненормальным отображением цветов во время видеозвонков и проблемы с чёрным экраном камеры в некоторых приложениях.

Также стоит уточнить, что была улучшена производительность камеры в нескольких сценах, уменьшена задержка, а также исправлены проблемы с некоторыми эффектами и иконками. Ну и конечно же была оптимизирована производительность системы для более стабильной работы и обновлены исправления безопасности Android до января 2025 года для повышения безопасности.