IQOO планирует выпустить свою новую модель в феврале текущего года.

В мире смартфонов грядет интересное событие - компания iQOO готовится представить свою новую модель iQOO Neo 10R 5G.

По информации из зарубежных источников, релиз устройства запланирован на февраль 2025 год. Прежде всего, iQOO Neo 10R 5G будет выделяться своим уникальным двухцветным дизайном. Ожидается, что смартфон будет доступен в таких цветовых вариантах, как Blue White Slice и Lunar Titanium.

Однако главная "изюминка" новинки скрыта внутри. iQOO Neo 10R 5G получит довольно-таки ёмкий аккумулятор для данной линейки смартфонов на 6400 мА*ч. Хотя точные параметры быстрой зарядки пока не раскрываются, можно предположить, что они будут на уровне 80-100 Вт. "Сердцем" смартфона станет чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Дисплей iQOO Neo 10R 5G также должен не разочаровать. Ожидается AMOLED-панель с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Такие характеристики обеспечат достойное качество изображения и плавность анимаций, что особенно оценят геймеры и обычные пользователи.

По предварительным данным, стоимость iQOO Neo 10R 5G на глобальном рынке составит менее 280 долларов США (около 27 000 рублей). Это позиционирует устройство как конкурента таким моделям, как Motorola Edge 50 Pro и Poco X7 Pro. Полные технические характеристики iQOO Neo 10R 5G пока держатся в секрете. Однако уже сейчас очевидно, что компания готовит интересный продукт, сочетающий стильный дизайн, мощную начинку и привлекательную цену.