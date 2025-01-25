Основная камера Xiaomi Mi 15 Ultra, скорее всего, будет использовать однодюймовый сенсор.

В конце октября 2024 года Xiaomi представила свои новые флагманские смартфоны Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, ставшие первыми в мире устройствами на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Однако самая продвинутая модель линейки - Xiaomi 15 Ultra - всё ещё находится в разработке и должна выйти в феврале 2025 года.

Недавно в сети появилась реальная фотография Xiaomi 15 Ultra, раскрывающие некоторые детали его дизайна. Как и предшественник, новинка получит массивный круглый блок основной камеры на задней панели. Он будет включать четыре объектива и логотип Leica, подтверждающий продолжение сотрудничества с известным производителем оптики. При этом расположение сенсоров изменилось по сравнению с Xiaomi 14 Ultra, а общий дизайн стал более изысканным и премиальным.

По информации инсайдеров, Xiaomi 15 Ultra будет оснащён новым основным объективом Leica, двумя телеобъективами (один из которых перископический) и вспомогательным вычислительным модулем для обработки изображений. Главная камера, вероятно, получит однодюймовый сенсор изображения, что обеспечит высочайшее качество съëмки.

Xiaomi явно делает ставку на камеры в своем будущем флагмане, стремясь закрепить за собой статус одного из лидеров мобильной фотографии. При этом компания не забывает и о других характеристиках - Xiaomi 15 Ultra наверняка получит топовый процессор, большой и качественный OLED-дисплей, ëмкий аккумулятор и поддержку быстрой зарядки.

Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra станет одним из самых технологически продвинутых смартфонов 2025 года. Его основными конкурентами на рынке будут такие устройства, как Huawei Pura 80 Ultra, Vivo X200 Ultra, OPPO Find X8 Ultra и Samsung Galaxy S25 Ultra.