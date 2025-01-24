Серия Meizu 22 продолжит использовать свой уникальный дизайн расположения камер.

После долгого молчания компания Meizu, похоже, готовится к возвращению на рынок флагманских смартфонов. По последним данным, во втором квартале 2025 года ожидается выпуск новой серии Meizu 22, которая должна составить конкуренцию ведущим производителям.

Серия Meizu 22 обещает сочетать в себе инновационные технологии и фирменный стиль бренда. Вся серия может быть оснащена новейшим чипсетом Snapdragon 8 Extreme Edition. Ожидается сохранение узнаваемого стиля Meizu с характерным расположением модулей камеры и культовой белой задней панелью. В данной серии планируется выпуск минимум двух версий - с большим и компактным экраном, чтобы удовлетворить предпочтения разных пользователей. Также новые смартфоны могут поддерживать функции подключения к автомобилям, благодаря развитию платформы Flyme Auto. А также ожидается глубокая интеграция ИИ-функций, возможно, даже с отдельной физической кнопкой для быстрого доступа к ним.

Помимо возвращения на рынок смартфонов, Meizu планирует расширять сотрудничество с автомобильными компаниями. Это согласуется с общей тенденцией на рынке, где всё больше производителей электроники стремятся интегрировать свои устройства с автомобильными системами. Стоит отметить, что Meizu с 2023 года принадлежит автомобильному концерну Geely. Это открывает широкие возможности для синергии между смартфонами и автомобильными технологиями.