Данное обновление нарушает функцию «предела зарядки 80%» смартфонов Pixel.

Недавно компания Google представила пользователям обновление Android 15 QPR2 Beta 3 для устройств Pixel. Хотя это обновление не принесло новых функций, оно неожиданно вызвало ряд проблем, особенно с функцией ограничения зарядки аккумулятора. Согласно многочисленным отзывам пользователей на форуме Reddit, новая версия нарушает работу функции "предела зарядки 80%". В результате устройства продолжают заряжаться до 100%, даже если эта опция включена. Проблема затрагивает различные модели, включая Pixel 7, Pixel 8 и новейшую серию Pixel 9.

Функция ограничения зарядки до 80% была впервые представлена в Android 15 QPR1 и призвана продлить срок службы аккумулятора устройства. Однако в QPR2 Beta 3 многие пользователи обнаружили, что эта функция фактически отключена, и их телефоны игнорируют установленное ограничение. Google ранее упоминал, что в некоторых случаях телефоны Pixel могут временно превышать предел зарядки в 80% для перекалибровки оценок ёмкости аккумулятора. Однако, судя по текущим отзывам, проблема, вероятно, связана с ошибкой в бета-версии, а не с запланированным поведением системы. Пользователи выражают обеспокоенность по поводу долгосрочного состояния аккумуляторов своих устройств. Многие сообщают, что после обновления до QPR2 Beta 3 их телефоны сразу заряжаются до 100% при подключении к зарядному устройству, игнорируя установленные настройки.

На данный момент Google официально не прокомментировал эту проблему и не подтвердил, является ли это известной ошибкой. Также нет информации о планах по исправлению в последующих обновлениях. Учитывая, что QPR2 Beta 3 является тестовой версией, решение проблемы может быть отложено до выпуска следующей бета-версии или стабильной версии операционной системы. Пользователям устройств Pixel, участвующим в бета-тестировании Android 15 QPR2, рекомендуется следить за официальными объявлениями Google и быть готовыми к возможным проблемам с работой устройства.