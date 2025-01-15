PKQ110 будет оснащëн чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 серии и 6,7-дюймовым OLED-экраном.

Недавно на официальном сайте Министерства промышленности и информационных технологий появилась информация о новом смартфоне OPPO с номером модели «PKQ110». Это объявление было сопровождено «ID-фотографией» устройства, что позволило получить первые впечатления о его дизайне и технических характеристиках.

Смартфон «PKQ110» отличается тëмно-фиолетовым цветом корпуса и более крупным круглым модулем камеры на задней панели, который включает в себя несколько камер и вспышку. По внешнему виду этот смартфон напоминает текущую модель OPPO A5 Pro, которая уже доступна на рынке. Однако, судя по предоставленной информации, «PKQ110» вероятнее всего является стандартной версией OPPO A5. Что касается конфигурации, «PKQ110» оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 серии, что указывает на средний уровень производительности. Смартфон оборудован 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2412×1080 пикселей и поддерживает 1,07 миллиарда цветов. Устройство оснащено 50-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельной дополнительной камерой на задней панели. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей. Аккумулятор имеет ёмкость 6330 мА*ч. Толщина корпуса составляет 7,65 мм, а вес — около 185 граммов.

С точки зрения конфигурации, «PKQ110» можно рассматривать как модель бюджетного уровня со средними характеристиками и возможностями обработки изображений. Однако, несмотря на это, устройство выделяется отличным качеством изображения на экране и внушительной ёмкостью аккумулятора. Если будет подтверждено, что «PKQ110» является стандартной версией OPPO A5, то стартовая цена устройства может составить около 200 долларов США. Для сравнения, текущая стартовая цена OPPO A5 Pro составляет 274 долларов США, что делает новую модель более доступной для широкого круга пользователей.