Apple iOS 19 может быть выпущена на WWDC в июне 2025 года.

Пять месяцев – и перед нами предстанет iOS 19, очередная глава в истории операционной системы Apple, которая обещает революционные изменения. Один из самых волнующих вопросов для пользователей – совместимость. По предварительным данным, iOS 19 будет поддерживать все устройства, совместимые с iOS 18. Полный список iPhone, указан на изображении ниже.

Но не только совместимость привлекает внимание. Ключевым направлением развития iOS 19 является интеграция искусственного интеллекта. Apple не просто добавляет AI-функции, а глубоко внедряет их во все аспекты системы. Ожидаются значительные улучшения в обработке фотографий и видео, интеллектуальные подсказки в приложениях "Сообщения" и "Музыка", а также усовершенствованный голосовой помощник Siri с расширенной интеграцией с ChatGPT. Также заслуживает особого внимания акцент на "приватности". Все обработки данных, связанные с искусственным интеллектом, будут выполняться непосредственно на устройстве, без передачи информации в облако. Это гарантирует высокий уровень безопасности и конфиденциальности личных данных пользователей, что особенно актуально в наше время.

IOS 19 не ограничивается смартфонами. Операционная система получит глубокую интеграцию с новой гарнитурой виртуальной и дополненной реальности – Apple Vision Pro. Это позволит пользователям бесшовно переносить функции и контент между гарнитурой и iPhone, а также создавать контент, специально оптимизированный для Apple Vision Pro. Возможность создания и просмотра контента, предназначенного для VR/AR-гарнитуры, прямо на смартфоне – это настоящий прорыв. Ещё одним важным нововведением станет "гостевой" режим. Он позволит создавать на iPhone второе, изолированное пространство, не содержащее личной информации пользователя. Это невероятно удобно, если нужно временно предоставить свой iPhone другому человеку, например, другу или члену семьи. Авторизация в гостевом режиме будет осуществляться либо вручную, либо через установку отдельного PIN-кода, обеспечивая дополнительный уровень защиты.