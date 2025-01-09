Xiaomi планирует выпустить целую серию инновационных продуктов, которые покроют различные области технологий, от смартфонов и умных автомобилей до планшетов, беспроводных гарнитур и умных устройств для дома.

В первой половине 2025 года компания Xiaomi готовится порадовать своих фанатов целым рядом новых и инновационных продуктов, охватывающих различные области технологий. И сегодня, 9 января известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Xiaomi готовит к выпуску такие продукты, как смартфоны, умные автомобили, планшеты Android, беспроводные гарнитуры, умные очки, умные часы, умные дома и другие области.

Одним из наиболее ожидаемых релизов станет смартфон Xiaomi Mi 15 Ultra, который, как ожидается, появится на рынке уже в феврале 2025 года. Этот флагманский аппарат будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Телефон будет обладать внушительным аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч и системой камер с 1-дюймовой основной камерой, 200-мегапиксельным телеобъективом с 10-кратным оптическим зумом, 50-мегапиксельным телеобъективом и 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. В области автомобильных технологий Xiaomi должен состояться выпуск Xiaomi SU7 Ultra, который станет четвёртой моделью в серии SU7. Этот автомобиль будет оснащён трехмоторной конструкцией, позволяющей ему разгоняться от 0 до 100 миль в час менее чем за 2 секунды. Предварительная продажа уже началась, и уже получены тысячи предварительных заказов, что говорит о высоком интересе к этой модели.





Также в первой половине 2025 года ожидается выпуск как минимум одного OLED-планшета от Xiaomi. Максимальный размер дисплея может достигать 14 дюймов, а батарея будет иметь ёмкость от 10 000 мА*ч. Этот планшет будет адаптирован для использования в автомобилях Xiaomi и будет поддерживать несколько функций управления автомобилем, что сделает его идеальным компаньоном для владельцев автомобилей бренда. Для любителей портативной аудиотехники Xiaomi подготовит наушники Xiaomi Buds 5 Pro, которые появятся на рынке также в феврале 2025 года. Эти наушники будут иметь внутриканальный дизайн и поддержку технологий искусственного интеллекта. Помимо смартфонов, автомобилей и планшетов, Xiaomi также продолжает расширять свою линейку телевизоров. Пока нет информации касательно умных очков, умных часов и решений для умного дома. Но ясно одно, что они будут интегрироваться в экосистему Xiaomi, обеспечивая пользователям полноценный и удобный опыт взаимодействия с технологиями.